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恒指低开278点 重磅科网股全线跌 阿里巴巴跌近3% | 港股开市

股市
更新时间：09:25 2026-07-24 HKT
发布时间：09:25 2026-07-24 HKT

美国启动新进口关税安排，对60个经济体加徴10%至12.5%的关税，以替代即将在周五到期的全球进口关税，新旧措施之间因此不会出现空档。

美伊局势持续紧张，红海油轮遇袭，以及美军连续第12个夜晚对伊朗发动袭击，国际油价暴涨。WTI原油今早曾升0.69%至每桶92.83美元，重上90美元关口；布伦特原油今早亦曾升0.1%至87.06美元。

美股三大指数集体下跌，道指收市跌0.97%，报51711点；标指跌1.21%，报7408点；纳指跌2.15%，报25137点。 

科技七雄全线向下 

重磅科技股「美股七雄」全线向下，Tesla（TSLA）公布业绩后引发市场忧虑，股价急挫14.52%，领跌大市；Alphabet（GOOGL）亦大跌7.13%；亚马逊（AMZN）跌4.57%；Meta（META）跌3.36%；微软（MSFT）跌2.24%；英伟达（NVDA）跌1.56%；苹果（AAPL）则跌1.3%。 

港股恒指今早低开278点，报24932点。重磅科技股全线下跌，阿里巴巴（9988）股价开市跌2.96%；美团（3690）跌2.46%；小米（1810）跌2.21%；京东（9618）跌1.92%；腾讯（700）跌1.57%。

东方甄选全年净利料狂飙逾85倍 

其他个股方面，东方甄选（1797）发盈喜，开市升1.43%，报22.64元。该公司预计2026财年总营收及溢利双大幅增长。2026财年的总营收预期介于人民币56亿元至人民币58亿元，较去年同期增长约27.3%；净溢利预期介于人民币5.20亿元至5.50亿元，较去年同期增长8566.7%。

北水动向方面，昨日净买入港股42.26亿港元。美团（3690）、智谱（2513）、澜起科技（6809）分别获净买入6.42亿港元、4.94亿港元、1.05亿港元；盈富基金（2800）、腾讯（700）、阿里巴巴（9988）分别遭净卖出25.19亿港元、15.4亿港元、10.96亿港元。    

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