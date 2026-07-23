美股再受中东及AI忧虑夹击 道指挫600点 Tesla绩后急插12%

中东局势升级，加上市场对AI投资感忧虑，美股三大指数下滑，道指挫逾600点。

道指报51557点，跌661；标指报7408点，跌90点；纳指报25212点，大跌478点或1.9%。港股夜期亦跌170点，低水171点。

布油升穿100关

油价进一步抽升，布兰特原油升穿100大关，纽约期油亦报每桶91.45美元，大升5.3%。

Google母企跌6% 上季现金流转负

两大科技股绩后挨沽，Google母企Alphabet（GOOG）挫6%，该集团上季出现负自由现金流，并继续增加资本支出预期，引发市场对投资回报的忧虑。特斯拉（TSLA）大插12%，上季电动车交付量强劲，但盈利下滑。

专家：市场质疑AI企业投资成效

Quilter Cheviot技术研究主管Ben Barringer表示，投资者正关注资本支出急增，但利润率前景仍疲弱的问题；另外Google旗下Gemini 3.5 Pro继续延期推出，并缺乏突出的产品发布，亦引发市场质疑其AI投资能否转化成竞争优势。