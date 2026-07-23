老虎指AI股非泡沫爆破 仅投资回报时间错配 下半年关注基建板块

老虎国际全球合伙人徐杨表示，人工智能（AI）已成为影响全球资本开支、生产力、能源需求及全球产业链重构等的系统性变数，而非单一行业主题。徐杨指，亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）、微软（Microsoft）及Meta等四大科企资本开支正快速扩张，虽然短期内出现持续负现金流，引发市场对「投资泡沫」的质疑，但本质上是科技革命中「投资与收入的时间错配」，不代表泡沫爆破。

徐杨指出，2026年上半年全球市场呈现极端「K型分化」走势。美国国债利率持续走高，但美股同步创新高，代表传统经济的小盘股半年内升幅达20%，过往强势的「科技七巨头」反而出现回调。中港股市方面，上半年超过一半个股年初至今收益为负，恒生科技指数与恒生指数亦面临回调压力。

基建板块成下半年焦点

徐杨提出「AI五层蛋糕」分析模型，包括晶片与硬件层（当前核心）、模型层（巨头必争之地）、基础设施层（未来运转支撑）、能源与电力层（未来瓶颈）及应用与变现层。他指，下半年核心关注方向之一是AI产业链利润将由上游算力逐步向基础设施，如能源、电力及数据中心的方向扩散。虽然交易拥挤可能加剧资产的短期波动，但AI长期向上逻辑未变，历次短期回调皆是逢低布局机会。

港股估值具吸引力

投资部署方面，徐杨建议聚焦「通用人工智能（AGI）工业革命」、「去全球化秩序重构」及「长期债务周期顶部」三大主线。美国市场应继续聚焦算力、存储、数据中心及AI应用等颠覆性科技股。至于大中华市场可关注国产化进程加速的高质量科技股、低估值周期股与公用事业股，以及具全球竞争力的高端制造出海企业。港股目前估值具显著吸引力，有望提供良好的防御性与弹性。徐杨强调，投资者应选择合适投资工具（如期权）进行动态仓位管理，在维持长线核心配置的同时兼顾风险管理，以把握本轮科技革命的长远增长红利。