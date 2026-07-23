维布络收购菲律宾个人护理公司S Brands 拟护发品牌引进本港及大湾区

印度个人护理及家居清洁用品公司维布络消费者护理国际（Wipro Consumer Care International）宣布，收购菲律宾个人护理企业S Brands Consumer Care（S Brands）100%股权，此为维布络在菲律宾的第二项战略收购，亦是该集团全球第16项并购行动，旨在进一步巩固其在东南亚及亚太区快速消费品（FMCG）市场的领导地位。

看好品牌进军国际潜力

现时S Brands旗下拥有多个于菲律宾具市场领导地位的品牌，包括当地销量第一的护发品牌KERATINplus、卫生护理品牌AlcoPlus，以及止汗品牌DeoPlus等。维布络消费者护理国际业务东亚区域总裁兼首席营运官Nagender Arya表示，菲律宾为东南亚第四大个人护理市场，消费群体年轻且不断增长，该集团今次收购除了深耕当地高增长的护发领域，亦看好KERATINplus等品牌进军国际市场的潜力。

香港对护发产品需求强劲

Nagender Arya表示大中华区为维布络的重点布局板块，其中国内地及香港对护发产品的需求持续强劲，该集团计划在未来6个月至一年内，由本地团队就S Brands的产品进行市场测试及可行性评估，期望能循序渐进地将相关护发品牌引进香港及大湾区市场，特别透过电子商贸渠道测试年轻消费者反应。

暂无意上市

另外，维布络管理层表示，现阶段无意安排消费品业务在香港或其他市场上市，现有策略仍以内生增长及并购并行为主。