伟易达有信心今年营业额上升 原料成本增添加价压力

伟易达（VTech，303）主席兼行政总裁黄子欣表示，新财政年度有信心营业额录得上升，主要受产品创新及新产品销售理想带动，目前业绩表现符合预期。

黄子欣提到，美国关税对该集团的影响已大致消退，美国最高法院裁定关税不合法，但特朗普政府已以其他两项关税措施取代，故整体关税水平有所降低，但未降至零。

AI发展推高晶片成本

伟易达料今财年毛利率表现面临一定压力，黄子欣解释，正面对原材料价格上升压力，主要受中东战事导致油价攀升影响，晶片价格亦因人工智能数据中心增加需求而上升多倍，对公司构成成本压力。不过，黄子欣认为目前晶片价格高企将吸引晶片商增加产能，预期晶片价格将在未来回落，对下一个财年的影响会降低。

冀中东战事今年结束 改善原料价格

定价方面，黄子欣指部分产品加价是延续去年因关税带来的调整，而由于原材料价格持续高企，更难以减价，甚至需要略为加价以反映成本上升。他预期，原材料价格上升将对整个财政年度构成影响，但上半年度采购已大致完成，而下半年度原材料价格有望放缓，期望年末中东战事「会有结果」，令油价回落，对原材料价格有所帮助。