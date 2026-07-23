段永平扬言泡泡玛特持仓刚建立 料十年不卖 拟卖出多只美股Put

内地知名投资者段永平今天（23日）在社交平台回应网民提问时指出，对泡泡玛特（Pop Mart，9992）的持仓才刚开始建立，预期十年内大概率不会卖出。

考虑增持Google及巴郡

他透露，「我的水果（苹果，AAPL）已经比较成熟了，刚刚被call（看涨期权被履约）走了一些」，又表示买了 t-bill（美国短期国债）。此外，他近日亦卖了一些美光科技（MU）的put（看跌期权），并计划卖出SpaceX（SPCX）、Tesla（TSLA）及Palantir（PLTR）的put，直言「AI是不容被忽视的，努力理解中」。

段永平还表示，考虑增持Google（GOOGL）及巴郡（BRK.B）持股，而英伟达（Nvidia，NVDA）的持仓则会维持，亦即透过持续卖出认沽期权的方式滚动操作。

不保证自己看对泡泡玛特

另一方面，港交所于7月10日披露，段永平再度增持泡泡玛特，持股比例由6.85%升至7.65%；他对此表示，「我对泡泡玛特的基本理解是个2,000亿港币市值左右的公司，去年已经赚到130亿人民币的利润，商业模式已经跑通，企业文化很好，未来10年、20年的平均年利润大概率不会低于现在」。

他明言，「我不在乎别人怎么看，我也不在乎短期盈利的波动」，只努力去想未来10至20年后的发展，又强调其假设完全来自于自己经历及自己对这个世界的理解，「不保证对的」。