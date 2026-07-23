SK海力士转换配额悉数用尽 韩美股套利受阻 股价盘前大升逾6%

SK海力士美国存托凭证（ADR）与韩国上市正股之间一直存在巨大溢价，但短期内未必能透过套利活动收窄。韩国证券登记结算机构表示，SK海力士可由韩国正股转换成美国ADR的数量，但上限为公司已发行股份总数的2.5%，而且有关额度已被用尽。受消息影响，SK海力士ADR（SKHY）盘前暂升逾6.5%至176.1美元。

韩国证券登记结算机构行政总裁Rhee Yunsu表示，SK海力士7月10日在美国上市时，透过规模达265亿美元的ADR发售，已悉数使用2.5%的转换额度。这意味投资者目前不能将首尔上市的SK海力士正股转换成ADR，只有现有ADR持有人先注销ADR，并换回韩国正股，腾出2.5%上限内的额度，其他投资者才可再把韩股转换成ADR。

ADR溢价曾高达51%

SK海力士完成有史以来规模最大的外国企业美国股份发售后，韩股与ADR能否自由互换，一直是套利交易员关注的焦点。正常情况下，跨境两地上市的股票通常通过自由转换机制保持价格联动。当两地出现价差时，套利者的买入与卖出行为会自动修正价格偏差。

由于市场不能自由增发ADR，套利交易员较难利用首尔与纽约市场的价差获利，亦令美国上市股份可能持续较韩国正股存在溢价。SK海力士ADR相对韩国正股的溢价一度高达51%，目前溢价仍有约三成。在转换额度受限下，两者之间的价差可能维持更长时间。

ADR转换暂停至7月29日

据ADR存托银行花旗发出的通知，由于新发行的韩国普通股在韩国交易所挂牌前不能转让，相关账簿将关闭至7月29日。这意味著在月底之前，两地市场的流动性将处于事实上的隔离状态。

转换安排类似台积电

SK海力士的安排与台积电相似。台积电ADR可以注销并转换成台湾上市股份，但投资者不能不受限制地把台股转换成新的ADR。在供应受到限制下，台积电ADR长期较台湾正股存在溢价。不过，根据彭博数据显示，过去5年台积电ADR平均较本地上市股份溢价12.6%，远较SK海力士溢价情况为少。