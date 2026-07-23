联讯仪器据报考虑来港第二上市 内地挂牌半年股价狂飙22倍
更新时间：16:01 2026-07-23 HKT
发布时间：16:01 2026-07-23 HKT
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据彭博引述消息报道，中国半导体测试仪器制造商联讯仪器考虑在港第二上市。值得留意的是，联讯仪器A股（688808）自今年4月在上海科创板挂牌以来，股价累计飙升逾2200%，今日收报1,938元人民币，市值约1,989亿元人民币。
已与潜在顾问商讨
报道指出，该公司已与潜在顾问商讨有关上市计划，但目前仍处于初步阶段；早前在上海IPO的集资额则为21亿元人民币。
报道又提到，此次股票发行将延续内地AI供应链企业在港上市的热潮，而香港今年新股上市活动亦有望创下6年新高。不过，计划上市企业需面对市场波动，因市场开始忧虑AI领域的投资热潮变得难以持续。
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