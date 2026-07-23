Tesla盈利及毛利率逊预期 预告资本开支续增 马斯克豪言「二战后最快扩张」 

Tesla（TSLA）公布第二季业绩，受惠汽车交付量创同期新高，总收入按年大增26%至282.36亿美元，高于市场预期的263.2亿美元，并推动过去12个月累计收入首次突破1,000亿美元关口。然而，受价格竞争及AI研发等开支增加拖累，季度毛利率降至16.8%，远低于市场预期的19.4%；经调整每股盈利（EPS）按年跌18%至0.33美元，同逊于预期。 Tesla盘后股价收报358.55美元，跌4.13%。

今年资本开支逾250亿美元

公司行政总裁马斯克在业绩电话会上强调，Tesla正展开「二战以来美国最快的工业规模扩张」，重申今年资本开支将超过250亿美元，未来两至三年仍会增加，并计划建立最高300亿美元的债务融资额度，加快投资Robotaxi、Optimus人形机器人及自研AI晶片。

期内，Tesla汽车交付量达480,126辆，按年增长25%；产量为451,758辆，按年增长10%。各业务收入中，汽车业务收入录205.16亿美元胜预期，按年增长23%，占总收入约73%；服务及其他业务收入按年升50%至45.81亿美元；发电与储能业务收入则按年增13%至31.39亿美元。此外，全自动驾驶（FSD）活跃订阅用户达148万，按年增56%，高于预期的140万。

毛利率16.8% 营运利润泻57%

尽管收入规模扩大，Tesla第二季毛利率为16.8%，低于市场预期的19.4%，亦较首季的21.1%下跌4.3个百分点。营运利润更按年大跌57%至3.98亿美元，远低于市场预期，营运利润率仅1.4%。公司表示，盈利受AI及研发开支、股权激励和销售及行政费用增加，以及监管积分收入下降、汽车平均售价降低和能源业务保修成本增加拖累。

自由现金流转负 近两年首次

Tesla第二季资本开支达57.89亿美元，按季增约33亿美元，导致自由现金流跌至负10.92亿美元，是自2024年首季以来首次录得季度负数，但仍好于市场原先预期的负36.4亿美元。截至季末，Tesla持有现金及短期投资435.24亿美元，按季减少约12亿美元。

马斯克表示，公司将在避免过度浪费的前提下尽快投资，并有信心所有项目均能带来回报，甚至可能创下Tesla历来最佳资本开支回报。

Robotaxi行驶38万英里未有重大事故

Tesla AI软件副总裁Ashok Elluswamy表示，Robotaxi目前已在两个州的6个城市运行，累计行驶超过38万英里，期间未发生值得注意的事故。Tesla第二季亦在公共道路测试量产版Cybercab，并于7月在得州超级工厂园区向员工提供乘车服务。随着奥斯汀Robotaxi营运范围扩大，公司亦于7月在迈阿密、奥兰多及坦帕推出相关服务。

不过，马斯克排除与Uber等第三方叫车平台合作的可能，表明Tesla将维持垂直整合。至于Cybercab大规模部署仍取决于专用行驶数据的累积，以及监管审批、安全验证和紧急服务人员培训等工作。

形容Optimus「历来最难量产的产品」

机械人业务方面，马斯克形容Optimus将是Tesla历来最难规模化量产的产品，主要因为大部分零件均属全新设计，缺乏现成供应链，需要由公司自行建立或内部生产。目前Tesla已拆除加州弗里蒙特工厂原有的Model S及Model X生产线，并安装Optimus第一代生产线，预计于2026年投产。

马斯克预期，Optimus产量将按S形曲线上升，但初期爬坡时间会较长。下一代Optimus 4的产量目标，是较Optimus 3高一个数量级，公司亦计划内部生产更多印刷电路板及机器人专用零件。

感谢美光提供记忆体配额

面对AI基建扩张造成的记忆体晶片短缺及价格上升，马斯克特别感谢美光科技向Tesla提供未来数年的晶片配额。他表示，美光在需要作出艰难供应分配的情况下，仍以合理条件向Tesla提供相当可观的记忆体配额，有助支持公司未来AI、Robotaxi及Optimus项目。

Tesla亦继续发展自研晶片。升级版AI 4晶片预计明年中量产，AI 5初期将应用于Optimus，而马斯克则形容AI 6有望成为全球最佳边缘运算晶片。

Tesla已为奥斯汀开发型晶圆厂TeraFab订购设备，项目计划将光刻掩模、逻辑晶片、记忆体、封装及测试集中在同一设施，以实现快速迭代的晶片设计验证。马斯克指出，自建晶圆厂是Optimus大规模生产的必要条件，否则Tesla未必能取得足够AI晶片。

AI算力方面，Tesla得州超级工厂的现场运算能力，以耗电量计于今年上半年增加逾一倍。第二代AI训练超级电脑Cortex 2耗电功率超过115兆瓦，主要支持汽车自动驾驶及人形机械人软件开发。