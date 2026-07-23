花旗料腾讯急跌属市场过度恐慌 创造出更佳买入点

腾讯（700）股价昨日急跌7%后，今早轻微反弹，曾升2%至449.8元。花旗发报告表示，腾讯周三下跌可能因市场资金回流AI硬件、再度忧虑AI投资加大而拖累利润，以及对今年第二季游戏收入按年下滑的恐慌与误读，认为此次下跌创造出更佳买入点。

料游戏收入较市场预期平稳

花旗指出，Sensor Tower数据显示腾讯第二季游戏收入可能下降，但这并不能反映全貌，因为安卓用户的消费行为可能不同。

该行预计，腾讯公布的收入将较市场预期平稳，主要受惠于前期递延收入，以及未被移动端追踪数据捕捉到的强劲PC游戏表现；即使最终公布收入令人失望，但也相信不会影响其游戏业务的基础实力。该行又预计，腾讯第二季国内游戏收入按季下降3.9%，但按年增长8%，重申「买入」评级，目标价维持758元，并视今次回调为买入机会。

另一方面，根据内地公募基金季报显示，腾讯第二季遭减持187.37亿元人民币，为减持市值最大股份。