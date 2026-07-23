金沙中国经调整物业EBITDA跌24% 世杯期间高端客减 惟次季博彩下注额胜同业

金沙中国（1928）今早公布季绩，根据美国公认会计原则，今年第二季净收益总额按年跌0.8%至17.8亿美元，净收入则跌50%至1.07亿美元；经调整物业EBITDA为4.3亿美元，按年跌24%，主因贵宾转码博彩的赢款率异常偏低（仅为1.35%）。该股开市先低后高，暂报13.77元，升逾4.3%。

转码博彩赢款率异常偏低

集团提到，倘转码博彩赢款率符合预期，EBITDA该增加8,700万美元或为5.17亿美元。LVS主席兼行政总裁Patrick Dumont则表示，尽管转码博彩的赢款率异常偏低对季内财务业绩造成负面影响，但集团对优化澳门服务及酒店款待组合的持续投资，令所有博彩业务的下注额较去年有所增长。

集团又指，于世界杯期间，到访滨海湾金沙及澳门物业的高端客户有所减少。两个市场的业务于本季度早期呈现的趋势，令有关影响于6月尤为明显。

中场博彩毛收入按年增8%

不过，集团们对第二季所取得的进展感到鼓舞，金沙中国博彩下注额的增长，显著超越整体澳门市场博彩下注额的增长，其中转码金额按年增加73%、非转码入箱数目按年增加15%，以及角子机及电子桌面博彩收入总额按年增加30%。

此外，金沙中国季内中场博彩毛收入按年增长8%，增速为整体市场季度4%中场博彩毛收入增长率的两倍。与2025年第二季相比，金沙中国博彩毛收入总额按年增长4%，而澳门市场的博彩毛收入总额则持平。倘若转码博彩达到预期的赢款率，金沙中国的博彩毛收入总额按年增幅达14%。金沙中国季度贵宾博彩转码金额份额亦达到领先市场的26%。