Google母企上调资本开支预测 季度自由现金流首转负 盘后股价跌逾4% 

Google母公司Alphabet公布第二季业绩，收入及盈利均录得强劲增长，总收入达1,197.96亿美元，按年增长24%；营业利润按年增加30%至407.7亿美元；同时受Anthropic及SpaceX等股权证券未实现升值带动，推动普通股股东应占净利润按年大增298%至1,121.07亿美元，每股盈利增长294%至9.11美元。不过，公司再次上调2026年资本开支预测，并因大举投资AI基建导致季度自由现金流转负，消息拖累Alphabet（GOOGL）股价盘后跌3.3%至330.76美元。

云业务成最强增长引擎

期内，Google Cloud成为Alphabet最强劲的增长引擎，收入达247.68亿美元，按年急升82%，高于市场预期的224.6亿美元。营业利润亦由去年同期28.26亿美元，大增至88.14亿美元。Google Cloud积压订单更按季增加逾500亿美元至5,140亿美元。公司预计，当中略高于一半将于未来24个月确认为收入。

公司行政总裁Sundar Pichai表示，云业务受惠于企业对AI基础设施及AI解决方案的强劲需求，相关增长涵盖晶片、模型、数据、安全及智能体平台等全栈AI服务。

Pichai表示，公司不但持续取得新客户，现有企业客户亦不断扩大使用规模。近90%的《财富》100强企业已在使用Gemini Enterprise；过去12个月，近500家云端客户分别处理逾1万亿个Token，另有超过2,000家企业客户分别使用逾1,000亿个Token。

上调资本开支至最高2050亿美元

尽管云业务表现胜预期，市场焦点却转向Alphabet不断膨胀的AI开支。公司将2026年全年资本开支预测，由原来的1,800亿至1,900亿美元，上调至1,950亿至2,050亿美元，高于分析师平均预期约1,860亿美元，亦是年内第二次调高指引。

Alphabet第二季资本开支达449.24亿美元，远高于去年同期的224.46亿美元。当中约60%用于伺服器，其余约40%投放于数据中心及网络设备，大部分均与AI基础设施扩张有关。

公司财务总监Anat Ashkenazi表示，尽管过去3年大幅增加算力，市场需求增长仍快于供应，公司目前仍处于算力受限的环境。今次上调资本开支，主要为加快交付运算容量，以满足不断增长的需求。

次季自由现金流负近59亿美元

由于资本开支急增，Alphabet第二季自由现金流跌至负58.55亿美元，是公司上市以来首次录得季度自由现金流为负。Ashkenazi警告，AI技术基建投资将继续对自由现金流构成压力。

由于内部算力建设未能完全追上需求，Alphabet计划于第三季扩大使用第三方运算资源，作为自建基础设施投入服务前的「过桥策略」。Ashkenazi表示，相关安排可让公司短期内承接更多大型云端客户及多年期合约，但第三方算力成本较高，将对短期利润率带来温和压力。

Pichai则指出，对于部分大型客户，公司愿意承受数月较高服务成本，以换取多年期合约；待更多自有算力投入服务后，利润率及回报将变得吸引。

AI功能带动查询 搜寻收入增17%

此外，Google Search及其他业务收入按年增长17%至632.71亿美元；YouTube广告收入增长13%至110.55亿美元；订阅、平台及设备收入则增长15%至129.11亿美元。Google Services整体收入达945.4亿美元，按年增加15%。

Pichai表示，AI Overviews及AI Mode正形成一体化搜索体验，并为整体搜寻查询量带来额外增长。AI Mode月活跃用户已突破10亿，Gemini App月活跃用户则达9.5亿。

集中更多算力训练Gemini 4

在模型竞争方面，Pichai表示，Alphabet正集中更多算力训练下一代旗舰模型Gemini 4，并形容这是公司至今最具雄心的预训练计划。

Google近期亦推出Gemini 3.6 Flash、Gemini 3.5 Flashlight及Gemini 3.5 Flash Cyber等模型。Pichai表示，Flash系列在性能、成本、可靠性及速度之间取得平衡，是目前需求最旺盛的主力模型。

他承认，公司在编程及智能体编程能力方面仍有提升空间，但对维持前沿竞争力有信心，未来亦会加快模型推出速度，接近每月发布新模型将成为产品路线图的一部分。