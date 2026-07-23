港股好淡争持 二万五关角力｜古天后

7月23日，大致天晴，但初时中东紧张局势持续，纽约期油再度向90美元进逼，布油更于六个星期以来首次升穿每桶95美元，加剧通胀升温担忧，美股周三偏软。道指高开62点后，升幅扩至最多286点，高见52511，其后反复回软，道指收市回吐6点，报52218；标指跌10点或0.14%，报7498；纳指跌157点或0.57%，报25690。

油价年底前或升上100美元

美国国务卿鲁比奥喺菲律宾举行的东盟外长会议上，批评伊朗未有遵守有关霍尔木兹海峡协议，并指该国对和平谈判并不认真，言论刺激纽约期油一度抽升4.36%，每桶高见88.61美元，收市报86.83美元，仍涨2.95%；布兰特期油曾弹高4.9%至95.47美元，收市报94.07美元仍升3.36%。Bernstein报告指出，如果中东冲突延续，以及经合组织（OECD）成员国商业石油库存继续被提取，油价今年底前将升上100美元。

Alphabet于周三美股收市后公布业绩，股价反复下挫1.5%，盘后股价再跌逾3%。Energy Group Capital研究主管Amanda Lyons认为，Alphabet不仅公布业绩，同时反映整个人工智能（AI）投资周期健康状况，若管理层对投资承诺被认为有犹豫，整体AI建设持续性将受质疑。

其他重磅股方面，Tesla亦于周三收市后派成绩表，股价跌1.3%，业绩公布后盘后再跌逾4%；微软、IBM及亚马逊全部跌逾1%，Meta跌2.6%；SpaceX未能重返招股价，回复跌势，再跌6.7%。Nvidia则升2.3%，为表现最强道指成份股。

据彭博引述消息人士指出，特朗普政府周五前将向数十个经济体货品征收新关税，旨在确保即使临时性10%全球关税届满，其关税体系仍可维持。通胀忧虑加剧，美国10年期债息曾升3.7个基点，至4.665厘，对息口较敏感嘅2年期债息涨5个基点，至4.311厘，而30年期长债孳息今年有27个交易日高于5厘，为2007年以来最多。美汇指数一度跌0.15%至101.02，日圆从40年低位回升0.29%至162.69兑每美元。

恒指短线阻力仍为100日线

至于港股昨日窄幅上落，恒指虽再度跌穿25000水平，但暂未见明确方向。恒指自6月低位22518反弹至本周高位25253，累积一定升幅下，短线需进行整固，除非有更利好消息，否则现市场动力持续减弱。不过，市场仍憧憬7月底内地政治局会议，或会推出更多刺激经济政策，甚至宣布减息降准等利好股市措施，令大户淡友亦不敢大手做空，形成近日好淡争持局面。

夜期昨日见反弹，恒指又再逼近25000关，今早黑期重返24900水平之上徘徊，料港股亦高开，再度挑战25000关，即20周线约25050。短线恒指阻力仍为100日线约25200-25250，下一阻力为25500即30周线附近，较大阻力为250日线即25700亦为50周线所在。

至于短线支持为10日线及50日线汇聚区，约24600-24700，下一支持为10周线约24400，重要支持为20日线约23950亦为5周线所在，接近24000关口，此关不容有失，留意一旦跌穿50日线及10周线，整个反弹或结束，反转形态下，港股或展开新一轮跌浪。

古天后