油价高企 恒指续高开73点 地平线拟发可换股债 佑驾创新配股跌近半成｜港股开市

美国总统特朗普在社交媒体发文表示，「只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，无论使用导弹、火箭弹、无人机，还是其他装置或武器，美国都将轰炸并摧毁伊朗一座桥梁或发电厂」。伊朗一方亦指，如果美国袭击伊朗基础设施，「将不会允许哪怕一滴石油」通过霍尔木兹海峡出口。

油价持续高企 加息预期升温

美伊局势持续紧张，国际油价持续高企，纽约期油今早曾升1.5%至88.17美元；布兰特期油亦升近2%至95.91美元，同时令联储局加息预期升温。美股三大指数周三向下，道指收市跌6点或0.01%，报52218点；标指跌10点或0.14%，报7498点；纳指跌146点或0.57%，报25690点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌1.8%至6180点。

亚太区股市方面，日股今早暂升1%至66802点；韩股暂升3.5%至7034点，焦点股SK海力士（韩：000660）及三星电子（韩：005930）分别涨近5%及3.5%。

港股恒指今早高开73点，报24966点。蓝筹股之中，联想（992）开市升3.2%，友邦（1299）亦升近2%，为表现最佳成份股。

百度就主要转换向联交所申请

重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）股价开市升0.4%；腾讯（700）跌0.1%；美团（3690）升0.2%；小米（1810）跌1%，京东（9618）则跌0.6%。至于百度（9888）宣布已就主要转换向联交所提出申请，股价开市升0.6％。

金沙中国经调整物业EBITDA跌24%

其他个股消息中，金沙中国（1928）公布，根据美国公认会计原则，今年第二季净收益总额按年跌0.8%至17.8亿美元，净收入则跌50%至1.07亿美元；经调整物业EBITDA为4.3亿美元，跌24%，主因贵宾转码博彩的赢款率异常偏低。该股开市报13.18元，跌0.15%。

地平线拟发4.5亿美元零息可换股债

此外，地平线机器人（9660）拟发行2027年到期的4.5亿美元零息可换股债券，初步转换价为每股B类股份5.55元，较上日收市价4.75元溢价近17%；若悉数转换，债券将可转换为约6.36亿股B类股份，相当于扩大的已发行股本约4.18%及已发行股本的投票权约1.86%。该股开市报4.65元，跌逾2%。

佑驾创新折让15%配股筹1.25亿

佑驾创新（2431） 拟配售约2,013万股新H股，集资1.25亿元，相当于经扩大已发行股份4.6%，每股配售价6.23元，较上日收市价7.33元折让15%。该股开市报6.99元，跌4.6%。

北水动向方面，昨日净买入港股75.17亿元，盈富基金（2800）、华虹宏力（1347）及智谱（2513）分别获净买入61.83亿元、12.05亿元及3.62亿元；而腾讯（700）、阿里（9988）及建滔积层板（1888）分别遭净卖出27.65亿元、27.59亿元及8.2亿元。