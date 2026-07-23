恒指升318点 美团扬4% 中铝升逾6%蓝筹最佳 专家料两万五续争持｜港股收市

港股在连跌两日后反弹，虽然恒指早段曾转跌15点，但其后重上两万五关口，终收报25210点，升318点，大市成交额显著回落至2334亿元。A股三大数指分别升0.3%至0.4%。分析指，Google母企Alphabet加大开支成本，反映AI基础建设有需求，利好AI硬件和上游企业，带动亚太区股市向好。

恒指高开74点，初段转跌16点后有买盘涌入，午后高见25267，升375点，终收报25210点，升318点。国指收报8352点，升101点。科指收报4698点，升30点或0.7%。

腾讯升1% 花旗叫买

腾讯（700）周三急挫后轻微反弹，收报445.2元，升1%。花旗将腾讯急跌定性为市场过度反应，视之为增强型买入机会，且解释指数据商Sensor Tower数据反映iOS游戏收入的季节性正常回落，不等于反映腾讯最终的游戏收入，因为安卓用户的消费行为可能存在显住差异。该行预计其第二季度游戏收入胜市场预期，维持「买入」评级，目标价758元。

「AMXJ」亦齐走高，美团（3690）报87.3元，升4.4%，为表现最好的国指和科指成份股。小米（1810）报27.14元，升1.7%；阿里巴巴（9988）收报114.9元，升1.1%。路透报道，京东（9618）收到欧盟监管机构表达其收购德国消费电子产品零售商Ceconomy的相关担忧，但京东股价仍报119.6元，照升0.8%。

三涌油上升

地缘政治局势不稳下，布兰特期油升穿每桶95美元，带动「三桶油」轻微向上。中石化（386）报4.33元 ，升1.6%；中石油（857）报10.11元，升0.6%；中海油（883）报24.22元，升0.5%。

蓝筹股方面，中国铝业（2600）收报8.63元，升6.3%，为表现最好的蓝筹股。农夫山泉（9633）报40.44元，跌5.7%，为表现最差的恒指和国指成份股。

伍礼贤：提防AI热潮再起 抽走传统资金

光大证券国际证券策略师伍礼贤指出，恒指接近高位且成交下跌，或预示未来上升力度减少，故估计恒指短期于25000点水平争持，下方于24600、24700点有支持。他提醒，短期要留意美股科网业绩，如果AI热潮再冲高，或会分流传统股的资金。

他解释，Google母企加大开支成本，反映AI基础建设有需求，利好AI硬件和上游企业，带动亚太区股市向好；同时港股有两个额外利好因素，包括临近月底内地将召开政治局会议，市场憧憬政策出台，以及中国商务部指中美正探讨300亿美元规模对等降税框架安排。

---

恒指今早高开73点后，走势持续向上，最多升363点，高见25255点，截至中午报25227点，重上两万五关口，升334点或1.34%，半日成交1,295亿元。科指方面，中午报4705点，升37点或0.79%。

大型科网股普遍上升，美团（3690）升5.02%，报87.85元；腾讯（700）升2%，报449.4元；小米（1810）升1.5%，报27.08元；京东（9618）升0.93%，报119.7元；阿里巴巴（9988）升0.79%，报114.5元。

券商料铝业高景气

铝业股集体走高，中国铝业（2600）升7.02%至8.69元，成表现最好蓝筹，中国宏桥（1378）紧随其后，升逾6%。国海证券认为，铝企中期业绩预告陆续披露，业绩表现亮眼，加上美伊局势反复，谈判进展并不顺利，中东地缘风险溢价抬升，预期长期供给有限，但需求仍有增长点，行业或将高景气。

另一方面，市场憧憬锂价踏入季节性回升阶段，带动板块反弹，赣锋锂业（1772）升9.22%，报40.26元；天齐锂业（9696）升7.02%，报34.44元。

云知声盈喜 半日股价飙近9%

个股方面，云知声（9678）预期上半年收入介乎5.3亿至5.8亿元人民币，按年增长31%至43%，当中大模型智能体业务收入料增长逾两倍。该股半日升8.58%，报74元。

此外，HASHKEY（3887）半日升6%至1.85元。该公司旗下HashKey MENA（HashKey中东及北非）于上周五（17日）正式获得杜拜虚拟资产监管局（VARA）的批准，拓展其受监管业务范围，纳入虚拟资产场内衍生品（VA ETD）服务，涵盖一系列永续合约。

周生生（116）宣布截至第二季，公司在3个月增长16%，中国内地、香港及澳门同店销售均录得正增长。消息刺激股价半日升5.71%，报12.21元。

---

美国总统特朗普在社交媒体发文表示，「只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，无论使用导弹、火箭弹、无人机，还是其他装置或武器，美国都将轰炸并摧毁伊朗一座桥梁或发电厂」。伊朗一方亦指，如果美国袭击伊朗基础设施，「将不会允许哪怕一滴石油」通过霍尔木兹海峡出口。

油价持续高企 加息预期升温

美伊局势持续紧张，国际油价持续高企，纽约期油今早曾升1.5%至88.17美元；布兰特期油亦升近2%至95.91美元，同时令联储局加息预期升温。美股三大指数周三向下，道指收市跌6点或0.01%，报52218点；标指跌10点或0.14%，报7498点；纳指跌146点或0.57%，报25690点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌1.8%至6180点。

亚太区股市方面，日股今早暂升1%至66802点；韩股暂升3.5%至7034点，焦点股SK海力士（韩：000660）及三星电子（韩：005930）分别涨近5%及3.5%。

港股恒指今早高开73点，报24966点。蓝筹股之中，联想（992）开市升3.2%，友邦（1299）亦升近2%，为表现最佳成份股。

百度就主要转换向联交所申请

重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）股价开市升0.4%；腾讯（700）跌0.1%；美团（3690）升0.2%；小米（1810）跌1%，京东（9618）则跌0.6%。至于百度（9888）宣布已就主要转换向联交所提出申请，股价开市升0.6％。

金沙中国经调整物业EBITDA跌24%

其他个股消息中，金沙中国（1928）公布，根据美国公认会计原则，今年第二季净收益总额按年跌0.8%至17.8亿美元，净收入则跌50%至1.07亿美元；经调整物业EBITDA为4.3亿美元，跌24%，主因贵宾转码博彩的赢款率异常偏低。该股开市报13.18元，跌0.15%。

地平线拟发4.5亿美元零息可换股债

此外，地平线机器人（9660）拟发行2027年到期的4.5亿美元零息可换股债券，初步转换价为每股B类股份5.55元，较上日收市价4.75元溢价近17%；若悉数转换，债券将可转换为约6.36亿股B类股份，相当于扩大的已发行股本约4.18%及已发行股本的投票权约1.86%。该股开市报4.65元，跌逾2%。

佑驾创新折让15%配股筹1.25亿

佑驾创新（2431） 拟配售约2,013万股新H股，集资1.25亿元，相当于经扩大已发行股份4.6%，每股配售价6.23元，较上日收市价7.33元折让15%。该股开市报6.99元，跌4.6%。

北水动向方面，昨日净买入港股75.17亿元，盈富基金（2800）、华虹宏力（1347）及智谱（2513）分别获净买入61.83亿元、12.05亿元及3.62亿元；而腾讯（700）、阿里（9988）及建滔积层板（1888）分别遭净卖出27.65亿元、27.59亿元及8.2亿元。