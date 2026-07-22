BDO立信德豪料全年IPO集资4000亿 排队上市企业技术含量升

BDO立信德豪预料，香港新股市场将持续向好，今年全年新股集资额有望达4000亿元（港元，下同）。立信德豪董事总经理林鸿恩指，截至7月中旬，今年已有约100间新上市公司，集资额约2600亿元，若市场没有重大动荡，全年新股数目可达180至200间，集资额甚至可超过4000亿元。

资讯科技、医疗保健及工业为主

林鸿恩表示，A+H股上市及18A、18C章节上市为两大增长引擎。上半年A+H股上市公司集资额占市场58%，18A及18C企业则占20%，两者合计占整体新股集资额约八成。他指出，目前约有500间公司已提交上市申请正在排队，行业分布与过去十二个月相似，以资讯科技、医疗保健及工业为主，但这些企业的技术含量较以往明显提升，从轻工业转向重工业及高科技领域。

逾千A股可港上市 料新股热持续

林鸿恩预期，新股热潮将延续至2026年下半年及2027年，主因是内地有大量合资格的A股公司有意来港上市。他透露，现时约5500间A股上市公司中，约三分之一符合来港上市的市值要求，扣除已上市或已申请的公司，仍有超过1000间合资格。

海外公司方面，林鸿恩表示，除一带一路沿线国家企业外，近期亦有欧洲及美国公司表示有兴趣来港上市，部分企业的产品主力并非大中华市场，纯粹希望利用香港金融市场集资，说明香港是一个国际金融中心。

约80%大市值公司ESG独立核证

ESG及可持续核证方面，立信德豪会计师事务所董事兼风险咨询服务总监郑文汉提到，今年ESG大奖有超过130间上市公司申请参加。在独立核证趋势方面，大市值公司约80%已做到独立核证，中市值约61%，小市值约42%至51%，H股公司约73%。郑文汉预计，会计及财务汇报局（AFRC）有关可持续核证监管框架的咨询结论将于今年内出台，独立核证将成为趋势。