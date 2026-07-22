国泰预告中期盈利最多升76% 载客量增17% 对暑期旺季前景乐观

国泰（293）今午公布，预计上半年股东应占综合溢利约60至65亿元，按年增长约62%至76%，其中包括约14亿元来自集团所持中国国际航空股份权益摊薄而产生的视作出售联属公司收益。集团解释，上半年业绩受惠于国泰航空及国泰货运持续稳健的需求、香港快运表现改善，以及联属公司带来较佳的盈利贡献。消息公布后，国泰午后曾升4%至13.78元；暂报13.59元，续升2.6%。

6月载客量按年增12%

公告提到，6月载客量按年增12%，可用座位公里数按年增6%；以今年首六个月计，载客量则按年增17%。货运方面，6月载货量按年增9%，可用货物吨公里数按年增1%；以今年首六个月计，载货量按年增9%。

香港快运方面，6月接载超过56万人次乘客，按年减少4%，可用座位公里数按年下跌7%。以今年首六个月计，载客量则按年增加10%。

国泰顾客及商务总裁刘凯诗表示，尽管航空燃油价格维持高企，集团于6月继续保持增长势头，国泰航空与香港快运于月内合共载客超过310万人次，其中国泰货运载货量约14.5万吨，客货运量均按年增长9%。此外，香港快运每日往返香港与无锡的新航线近日启航，进一步拓展集团于内地的航线网络。

刘凯诗又指，集团对暑期旅游旺季的前景保持乐观，尤其看好长途航线的表现。同时，由香港出发前往短途目的地的需求亦维持稳健，尤以内地及东北亚深受旅客欢迎。

半导体及医药品运输带动专业方案

货运方面，刘凯诗指6月载货量录得稳健的按年增长，由内地运往东南亚的货运需求畅旺，东南亚区内需求亦维持稳定；而运往内地与香港的货运需求保持坚韧，专业货运方案亦继续表现理想，其中半导体及医药品运输分别带动「国泰—特殊货物运送」和「国泰—医药品运送」的业务增长。至于「国泰优先运送」于香港、东南亚及美洲市场的需求亦旺盛，反映付货人为补充库存，对具时效保证的运输解决方案需求殷切。

展望未来，预期整个网络的货运需求将保持稳健，集团会密切关注欧洲对低价值进口商品实施的新关税政策，对电子商务货运需求带来的潜在影响。

