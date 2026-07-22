首批港股个股杠杆及反向ETF快登场 料聚焦腾讯及阿里等龙头股

作为亚洲金融市场中心，本港投资产品越来越丰富，个股杠杆及反向产品近年需求亦越来越炽热。以去年3月上市的标的产品（追踪海外个股杠杆及反向产品）为例，截至今年5月，已占同类产品市场管理资产总值及日均成交额分别达80%及78%。由于海外标的产品深受投资者欢迎，证监会于今年6月初，修订相关规定，首次容许发行商推出追踪香港股票的杠杆及反向产品。市场预期，首批港股标的产品将于下半年集中上市，进一步丰富市场生态。

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业界态度「审慎而积极」

香港证券及期货专业总会会长陈志华认为，业界对发行个股杠反产品态度「审慎而积极」。积极方面，目前市场需求旺盛，而现时同类产品仅12只，发展空间大，加上证监会已「开绿灯」，容许发行以港股为标的的个股杠反产品；审慎则因产品属高风险，证监会设有严格门槛，要求标的须为主要交易所上市、具高流通量的超大型股，最大杠杆倍数限于正负2倍。

他透露，多只头号ETF发行商正积极部署，预计首批港股个股杠杆产品将于今年下半年集中上市，标的将聚焦腾讯（700）、阿里巴巴（9988）、美团（3690）等高流动性龙头股。至于海外产品，他预期发行商将优先考虑美股科技7巨头，随后为韩股（如三星、SK海力士）及日股龙头，以符合市值、成交、上市地及行业关注度等现有监管要求。

香港个股（海外和港股）杠杆及反向产品部分发行要求 在主要海外交易所上市及具高流通量的超高市值股票或热门的香港上市股票作为标的

最大杠杆倍数为2倍至负2倍

产品提供者须持续监察其产品容量

产品提供者须制订稳健业务应急计划，以限制产品极端下行风险，包括下调产品杠杆倍数，并设立止蚀机制等

相关股票短暂停牌或停牌，该产品须自动暂停买卖

涉海外产品面临技术障碍

然而，在开发新ETF产品，尤其涉及海外标的时，业界却面临多重技术障碍。陈志华指出，首先是衍生工具对冲成本问题，如采用合成模拟策略的产品（如南方两倍做多海力士（7709）），需透过掉期合约实现杠杆敞口，市场剧烈波动时对冲费用将会急升；其次是环球交易时差，当标的市场（如韩国）休市而香港开市时，产品价格易现大幅溢价或折让。

香港投资基金公会行政总裁叶森森表示，现时政府及监管机构一直与基金业界保持紧密沟通，循序渐进推动市场创新，监管机构对新产品一直是采取审慎而有序的发展策略。

叶森森表示，杠杆及反向产品本质上属于ETP（因涉及衍生工具），其风险特征与传统ETF不同，建议投资者在作出任何投资决定前，应充分了解相关产品的特性及风险，并审慎作出选择。

