首批港股个股杠杆及反向ETF快登场 料聚焦腾讯及阿里等龙头股
发布时间：12:10 2026-07-22 HKT
作为亚洲金融市场中心，本港投资产品越来越丰富，个股杠杆及反向产品近年需求亦越来越炽热。以去年3月上市的标的产品（追踪海外个股杠杆及反向产品）为例，截至今年5月，已占同类产品市场管理资产总值及日均成交额分别达80%及78%。由于海外标的产品深受投资者欢迎，证监会于今年6月初，修订相关规定，首次容许发行商推出追踪香港股票的杠杆及反向产品。市场预期，首批港股标的产品将于下半年集中上市，进一步丰富市场生态。
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业界态度「审慎而积极」
香港证券及期货专业总会会长陈志华认为，业界对发行个股杠反产品态度「审慎而积极」。积极方面，目前市场需求旺盛，而现时同类产品仅12只，发展空间大，加上证监会已「开绿灯」，容许发行以港股为标的的个股杠反产品；审慎则因产品属高风险，证监会设有严格门槛，要求标的须为主要交易所上市、具高流通量的超大型股，最大杠杆倍数限于正负2倍。
他透露，多只头号ETF发行商正积极部署，预计首批港股个股杠杆产品将于今年下半年集中上市，标的将聚焦腾讯（700）、阿里巴巴（9988）、美团（3690）等高流动性龙头股。至于海外产品，他预期发行商将优先考虑美股科技7巨头，随后为韩股（如三星、SK海力士）及日股龙头，以符合市值、成交、上市地及行业关注度等现有监管要求。
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香港个股（海外和港股）杠杆及反向产品部分发行要求
涉海外产品面临技术障碍
然而，在开发新ETF产品，尤其涉及海外标的时，业界却面临多重技术障碍。陈志华指出，首先是衍生工具对冲成本问题，如采用合成模拟策略的产品（如南方两倍做多海力士（7709）），需透过掉期合约实现杠杆敞口，市场剧烈波动时对冲费用将会急升；其次是环球交易时差，当标的市场（如韩国）休市而香港开市时，产品价格易现大幅溢价或折让。
香港投资基金公会行政总裁叶森森表示，现时政府及监管机构一直与基金业界保持紧密沟通，循序渐进推动市场创新，监管机构对新产品一直是采取审慎而有序的发展策略。
叶森森表示，杠杆及反向产品本质上属于ETP（因涉及衍生工具），其风险特征与传统ETF不同，建议投资者在作出任何投资决定前，应充分了解相关产品的特性及风险，并审慎作出选择。