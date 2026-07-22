SK海力士杠杆ETF超波动 散户随时输身家 证监提醒长揸或与正股偏离

南方东英发行的两倍做多SK海力士（7709）去年10月上市，截至上月底市值一度突破1,300亿元，一度夺去盈富基金长达近30年的交易所交易产品（ETP）市值榜首宝座。该产品近期日均成交额屡屡突破百亿港元，交投热度甚至超越传统蓝筹股，这只以韩国AI存储巨头为标的之杠杆产品，在港出现爆发式增长；然而随后股价剧烈波动，其市值大跌逾6成至不足500亿元。分析认为，南方两倍做多SK海力士波动之大令人咋舌，正好反映个股杠杆及反向产品作为金融市场「双刃剑」特质，有危亦有机，既可提升香港金融竞争力，同时潜藏风险，如近日韩国股市股灾式下跌，令这类产品随时令散户输身家。

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证监：不适合超过一天持有

证监会回应《星岛》查询时表示，单一股票杠杆及反向产品属复杂而且高度波动的每日投资产品，不适合超过一天持有，因为在较长持有期内，其表现未必能追踪相关股票，并可能与相关股票回报出现显著偏离，鼓励投资者在投资前充分了解产品性质及潜在风险。

现有个股杠杆及反向产品资产管理规模

产品 资产管理规模 南方两倍做多海力士 (7709) 469.5亿元 南方两倍做多三星电子 (7747) 126亿元 南方两倍做空三星电子 (7347) 3亿元 南方两倍做多特斯拉 (7766) 7876万元 南方两倍做多英伟达 (7788) 7557万元 南方两倍做空特斯拉 (7366) 5425万元 南方两倍做多Coinbase (7711) 3894万元 南方两倍做空英伟达 (7388) 3586万元 南方两倍做多MSTR (7799) 3473万元 南方两倍做空MSTR (7399) 3202万元 南方两倍做多巴郡 (7777) 2405万元 南方两倍做空Coinbase (7311) 1250万元

*数据来源：港交所，数字截至昨日

证监会又指，一直密切监察在香港上市的单一股票杠杆及反向产品，包括其对相关市场可能带来的影响，并持续留意任何新出现风险或问题。同时鉴于该类产品价格波动较大，证监会已提醒产品管理公司保持警觉，妥善管理风险。证监会强调，在规管杠杆及反向产品时，将致力在促进市场发展和投资者选择，以及确保设有适当保障措施以应对这类复杂产品所带来的风险之间取得适当平衡。

近期两倍做多SK海力士热炒，日均成交额屡屡突破百亿港元，交投热度甚至超越传统蓝筹股。

ETP成港金融市场新增长点

自2025年3月香港首度推出以海外上市股票为标的之个股杠杆及反向产品以来，其市场规模出现惊人增长。香港证券及期货专业总会会长陈志华引述数据指出，上述产品的管理资产及日均成交额分别激增逾302倍及136倍，至1060亿及93亿元。他相信，个股杠杆及反向产品绝对有潜力成为香港巩固国际金融中心地位、提升全球竞争力的新增长点。

熟悉资本市场的澳洲会计师公会大中华区副会长梁祐庭则认同，ETP可成为香港金融市场其中一新增长点，但提醒不能单凭几只热门杠杆产品的成交额来衡量。他指出，杠杆及反向产品的实际用途在于让投资者作短线部署、对冲或调整市场敞口。

香港投资基金公会行政总裁叶森森则表示，香港ETP市场目前交投活跃，部分动力来自杠杆及反向产品。然而目前香港该类产品的资产管理规模在亚太区排名第六，整体规模仍相对较小，显示未来具备显著增长空间。

金融创新从来都是双刃剑

本港自去年1月起陆续允许发行商推出个股杠杆及反向产品，但金融创新从来都是双刃剑。陈志华以韩国市场为鉴指出，韩国于今年5月底放行首批单一股票杠杆交易所交易基金（ETF），虽激发交易热潮，却加剧市场震荡。近期股市大跌下，杠杆导致当地逾30万散户遭强制平仓，部分散户血本无归甚至资不抵债。

梁祐庭亦称，不能单纯将韩国问题归因于单一股票杠杆产品，韩国经验的真正启示，在于不能仅在产品推出时评估风险，监管机构、发行商和交易所须在整个产品生命周期内持续观察市场集中度、对冲容量和投资者行为，并在风险累积初期作出调整。

圣方济各大学创业培育中心副总监叶文瀚亦强调，本港在借鉴韩国经验时，应持续检视投资者适当性要求及流动性提供者在极端市况下履职能力，避免散户过度追逐短线杠杆交易。

今年交易所买卖基金(ETF)和杠杆及反向产品平均成交额

月份 平均成交金额(元) 按月变动(%) 6月 635亿 +26.5 5月 502亿 +22.9 4月 408亿 -27 3月 558亿 +45 2月 386亿 -1 1月 390亿 +47

香港与韩国有本质不同

至于本港如何加强对相关产品的监管，陈志华直言，香港与韩国有本质不同，现行监管方向正确。他指出，证监会一直采取渐进、有管理的开放策略，建立较完善保障措施，包括要求产品提供者持续监察容量、维持合理缓冲、制订应急计划，但实际仍可进一步强化。例如，可针对高波动标的引入动态杠杆调整机制，当波动率超标时自动下调杠杆倍数；加强散户适当性评估，确保投资者理解「单日回报」与「长期持有」的本质区别；以及强化产品溢价监测与披露。

梁祐庭认为，监管当局下一步应持续观察产品在实际市场中的运作，包括管理资产相对正股流动性、买卖差价和折溢价是否合理，以及在极端市况下是否仍有足够容量完成每日再平衡。他相信，香港目前采取分阶段发展的方向是谨慎而合理的，监管应随市场发展逐步调整，既不能因产品受欢迎便立即全面收紧，也不能等到产品规模已影响市场稳定才作反应。

韩散户「All in」炒股 天堂变地狱

事实上，今年以来韩国股市走势有如「过山车」，虽然一度领涨全球，惟自7月起突然急转直下，累跌逾23.1%，陷入技术性熊市。原先被视为吸引海外资金回流的创新产品个股杠杆ETF，更成为加剧市场波动的「罪魁祸首」，引发散户「倾家荡产」，甚至「砍杀财经网红」等乱象，情况几近失控，逼使当地监管机构紧急出手整顿（详见附表）。分析指出，结合韩国散户「倾囊所出、高杠杆搏杀」的交易特性，股市乱象一开始就难以避免。

南韩当局于今年5月开绿灯，批准首批挂钩三星电子与SK海力士两大权重股的「2倍杠杆ETF」上市，初衷是引导海外资金回流，尤其针对香港上市的同类产品。然而该批产品上市后却点燃散户投机心态，据韩国金融监督院（FSS）统计，上述产品上市不足1个月，资产规模便由约30亿美元急增至91亿美元（约700亿港元），当地散户持有占比高达92%，外资流入却相当有限。

韩国监管措施一览 提高晶片杠杆ETF按金要求最低按金由1000万韩圜，提高至3000万韩圜

将最低交易单位从1股提高至20股

将禁止发行新的单一股票杠杆产品

要求散户投资者参加额外的风险课程

踏入7月股市大跌，散户损失惨重哀鸿遍野。截至7月13日，约32万至36万个帐户被券商全额强制平仓，部分更资不抵债。有报道指，有散户将约8,000万韩圜（约43万港元）的婚房资金投入杠杆产品，亏损近四分一，最终延后婚期；更有20多岁青年因听信财经网红推荐，借钱重仓购入SK海力士，股价暴跌导致严重亏损，疑因爆仓怀恨在心，于釜山持刀刺伤该名网红。韩国网络论坛上亦充斥「还我血汗钱」的哀嚎。

香港股票分析师协会副主席曾永坚分析称，韩股散户参与度高，而且普遍采用高杠杆操作模式，爆仓乱象或无可避免。他认为，近期韩国出台的整治措施，长远有助抑制个股杠杆ETF过度投机，推动市场更健康规范发展；但短期由于市场存量杠杆盘庞大，政策收紧直接导致部分头寸被逼平仓，加剧抛压与波动性。

记者 关纪红

【香港金融再出发系列-ETF旋风】

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