中际旭创入场费逾5.1万 较A股折让逾两成 引入淡马锡、高瓴、阿里及腾讯等多名基投

光互连解决方案提供商兼英伟达（Nvidia）供应商之一的中际旭创（3308）由今日（22日）起至下周一（27日）招股，拟发行5,450万股H股，一成香港公开发售，最高招股价为1,010元，集资最多550.45亿元，每手50股，入场费51,009.29元，预期7月30日正式挂牌，高盛、中金、摩根士丹利及广发证券为联席保荐人。

引入多名基投 涉34.5亿美元

值得留意的是，该股引入多名基石投资者，包括淡马锡、高瓴、摩根资产管理、贝莱德、YF Capital、Aspex、ADIA、Wellington、Perseverance Asset Management、Indus基金、Mirae投资者、NGS Super基金、Bain Capital、CPE、Boyu Capital、IDG Capital、Ninety One Asia、WT Asset Management、奇点资产、泰仁、Hao基金、Janchor基金、阿里巴巴（9988）、腾讯（700）、CPP Investments、Oaktree、CP Black Dragon、周大福企业、Athos Capital、TAL基金、Burkehill、General Atlantic及Huadeng Technology，投资金额合共34.5亿美元。

该股已在深交所上市，中际旭创A股（300308）昨日（21日）收市价为1,136.55元人民币，折合约1316.96港元，即其H股最高招股价折让约23%。

全球收入最多光互连解决方案提供商

招股书显示，中际旭创的光互连解决方案通过光纤传输数据，在日益复杂且数据密集型的云端和AI基础设施中，实现服务器、交换机及其他网络设备之间的高速、节能及低延迟的连接，主要产品为光模块，可通过实现电信号与光信号的相互转换来传输海量数据。

据灼识咨询，集团自2021年起连续5年是全球收入规模最大的光互连解决方案提供商，2025年占整体光互连解决方案市场的21.2%，并进一步提升了其在高速数通光互连解决方案市场的领先地位——同年占据28.1%的市场份额。同时，集团在全系列高速光模块细分领域均处于领先地位，包括400G、800G及1.6T。

截至今年3月底，集团服务全球大多数头部云服务厂商及AI计算解决方案提供商；而于业绩纪录期，大部分收入源自美国。

去年收入增60% 多赚逾1.1倍

业绩方面，中际旭创去年收入382.4亿元人民币，按年升60%；期内利润115.8亿元人民币，按年升逾1.1倍。单计今年首季，收入录近195亿元，按年升逾1.9倍；期内利润63.17亿元，按年升逾2.7倍。

至于集资所得款项净额用途，约35%将分配至光互连产品研发的持续投入；约30%将分配至扩充全球产能以支持产品升级路线；约10%将分配至提升供应链韧性及商业化能力；约15%将分配至战略收购和投资；以及约10%将分配作营运资金和一般企业用途。