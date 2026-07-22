留意资金互换 老登股见调整｜古天后

7月22日，部份时间有阳光，有几阵骤雨，日间天气炎热。半导体股继续反弹带动下，美股㖊晚造好，道指高开77点后，升幅扩大至最多531点，收市升幅收窄至385点或0.74%，报52224；标指升65点或0.89%，报7509；纳指显著反弹329点或1.29%，报25837。

重磅股中，SpaceX结束七连跌，股价收市反弹3.1%，同时带动Tesla升2.5%；Nvidia回升2%，Alphabet、IBM及微软则回吐逾1%，亚马逊亦跌1%，明显资金从老登股流出，又再被AI及半导体股吸引。费城半导体指数大幅上扬5.21%，英特尔、美光科技(Micron)及超微半导体(AMD)升幅介乎8.1%至12.2%。

《日经新闻》报道，台积电正与客户磋商，计划2027年起提高晶片代工生产服务费最多10%，涉及先进及成熟制程晶片，以弥补制造成本上涨，台积电ADR回升5.6%；SK海力士（SK hynix）ADR急升13.8%。

瑞银：动力股抛售已近尾声

瑞银交易部门认为，动力股抛售已接近尾声，投资者重新就人工智能（AI）及晶片股建仓。该行对冲基金股票衍生工具销售主管Michael Romano指出，AI基本因素改善系趁低买入讯号，建议采取逐步吸纳策略。

不过，摩根大通行政总裁Jamie Dimon于CNBC访问中认为，投资者低估全球经济面临嘅风险，包括地缘政治及政府财政，最终可能引发市场震荡。佢表示以佢个人而言，唔会喺现水平买入股票或美国长年期国债。同时佢对AI发展前景同样审慎，当前投资热潮比作互联网发展初期，担心投入巨大资金未能预期般，如期获得回报。最早发展互联网嘅雅虎及Netscape均没落，只有Google及Facebook最终成为赢家。

汇丰首席多元资产策略员Max Kettner于彭博电视访问中认为，投资者应喺美企今季业绩期过后降低美股持仓，警告持仓及市场情绪变化、财政刺激作用减退，以及美国国会中期选举，均可能触发市场回调5%至10%。

美国10年期债息曾升4.65个基点，至4.6382厘；对息口较敏感的2年期债息上扬4.25个基点，至4.2488厘。美汇指数一度涨0.25%，至101.2；日圆降0.46%，至163.25兑每美元，跌穿7月1日的低位，再创1986年以来新低。

恒指首个支持为24900至25000

港股昨日表现反复，目前好淡双方于25000水平附近争持，最终恒指收市跌10点，报25132，成交额则缩水至2,899亿元，恒指已逼近较重要阻力区，现水平再追货值博率不高，反映资金于现水平变得审慎，不过持货者亦不急于落车，仍在观察后市能否再向上突破。值得留意是，昨日亚太区股市包括日、韩及台股大幅反弹，港股反而停滞不前，而港股之中嘅High Beta股，包括AI及晶片股等大幅反弹，相反老登股如腾讯（700）及美团（3690）等不进则退，似乎资金又再进行pair trade，再次由老登股流向high beta股份。

喺呢个情况下，隔晚夜期回落逾百点，ADR亦显著回落，重返25000水平之下。今早黑期于24950水平附近徘徊，预料恒指今早将低开。昨日已提到，港股反弹有机会接近尾声，恒指暂仍受制100日线，加上近几个交易日，即使恒指再挑战高位亦未能做到价量齐升，成交动力正减弱，今日一旦再显著跌穿20周线，约25050水平，料再往下寻找支持。

目前首个支持为24900-25000水平，即20周线及5日线所在，下一支持为24700，即50日线附近，下方刚好为24550，即10日线所在。如失守呢几条平均线，则有机会进一步直指30日线及20日线，即23800-24000水平。此水平为好友极重要防线，一旦失守，则港股又回复跌势，展开下一轮跌浪。

古天后