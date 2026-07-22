恒指低开153点 ATM回吐 晶片股向上 智谱再升逾6% 英皇钟表珠宝盈喜飙逾13%｜港股开市

美国贸易代表格里尔（ Jamieson Greer）暗示，美国将很快出台新的关税政策以替代即将到期的10%全球进口关税，但现在无法给出具体时间表。不过，消息无阻美股三大指数向上，道指收市升385点或0.74%，报52224点；标指升65点或0.89%，报7509点；纳指则升329点或1.29%，报25837点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二跌0.68%至6294点。

费城半导体指数创1个月最大升幅

市场焦点落在半导体股及存储股，费城半导体指数升逾5.2%，创6月22日以来最大单日升幅，英特尔（INTC）升8.6%、AMD升8.1%，ARM亦升7.5%。台积电（TSM）据报计划2027年起上调先进及成熟制程晶片代工价格，涨幅最高可达10%，刺激该股升5.6%。

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此外，存储股集体反弹，SanDisk（SNDK）升逾14%，美光科技（MU）亦升逾12%。至于SK海力士ADR（SKHY），股价升近14%至171.94美元。

亚太区股市方面，日股早段曾升1.6%至67304点，韩股曾升5.6%至7127点。焦点股中，SK海力士（韩：000660）升逾8%、三星电子（韩：005930）升约5.8%。

恒指低开153点 重磅科技股回吐

港股恒指今早则低开153点，报24978点。蓝筹股之中，联想（992）升近4%，为开市表现最佳；网易（9999）及百济神州（6160）向下，分别跌3.3%及2.9%。

重磅科技股回吐，阿里巴巴（9988）股价开市跌0.9%；腾讯（700）跌1.3%；美团（3690）跌2%；小米（1810）跌0.3%，京东（9618）则跌1.8%。

相反，国产晶片股走高，兆易创新（3986）升逾3%；天数智芯（9903）升3%；澜起（6809）升1.9%；中芯国际（981）亦升1.7%。AI大模型股方面，智谱（2513）再升逾6.6%；MINIMAX（100）则升1.2%。

越疆科技澄清不实言论

个股消息中，越疆科技（2432）表示，针对近期有关宋某就其与员工持股平台越疆合伙财产份额的不实言论进行澄清，明确宋某并非公司创始股东及联合创始人；又指中介机构核查认为公司股份权属清晰，不存在导致控制权变更的重大权属纠纷。该股开市报25.8元，升约0.5%。

英皇钟表珠宝发盈喜

此外，英皇钟表珠宝（887）发盈喜，预计上半年将录得纯利不少于3.1亿元，即按年升逾60%。该股开市报0.29元，大升逾13%。

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北水动向方面，昨日净买入港股71.67亿元，华虹宏力（1347）、中芯（981）及智谱（2513）分别获净买入22.51亿元、19.26亿元及11.41亿元；而腾讯（700）、澜起（6809）则分别遭净卖出10.25亿元及5,758万元。