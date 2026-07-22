内地公募基金减持 腾讯领跌 恒指失守25000关收市 专家料资金暂观望｜港股收市

据内地公募基金第二季持仓报告显示，腾讯（700）及阿里巴巴（9988）等重磅股遭显著减持，消息加剧市场沽压。港股承接上日弱势，周三低开低走，恒指最终失守25000点关口，收报24892点，跌239点，跌幅1%。大市成交增至3128亿元，北水则趁跌市捞货，录得75.17亿元净流入，为连续第二日吸资。

腾讯单股拖累大市逾144点 北水连续两日捞货

恒指低开154点后，早段跌幅一度收窄至仅92点，并短暂收复25000点水平；惟其后以腾讯为首的科网股跌幅扩大，拖累恒指最多急挫330点，收市跌239点，报24892点。国指收报8251点，跌109点或1.3%；科指跑输大市，收报4668点，跌146点，跌幅达3%。

科网股成大市主要拖累。据内地公募基金季报显示，腾讯第二季遭减持187.37亿元人民币，为减持市值最大股份，股价急泻7.1%，收报440.6元，单股拖低恒指逾144点，成最大跌幅蓝筹；阿里巴巴遭减持129.36亿元人民币，股价挫2.9%，收报113.6元。此外，遭摩根大通减持的快手（1024）大跌5.3%，收报42.7元；网易（9999）下滑7.4%，收报193元，为表现最差蓝筹；美团（3690）跌1.8%，收报83.65元。

受美国调查AI消息拖累 AI概念股走势分歧

外电报道指美国将调查中国AI模型是否「蒸馏」美国技术，AI概念股走势分歧。半导体及芯片股中，兆易创新（3986）跌4.9%，收报584元；天数智芯（9903）微升0.4%，收报585元；澜起科技（6809）升3.4%，收报319.4元。中芯国际（981）先升后倒跌3.4%，收报72.9元；华虹宏力（1347）挫4.2%，收报164.5元。

AI大模型股受压。智谱（2513）跌3.6%，收报1175元；MINIMAX（100）急泻11.4%，收报197元；明略科技（2718）大跌7.9%，收报106.3元。

金价回升带动黄金股逆市造好 紫金升6%

金价重上4100美元以上，黄金股逆市走强。紫金矿业（2899）升6%，收报33.42元；紫金黄金国际（2259）飙9.2%，收报118.2元；老铺黄金（6181）据报深圳门店金价九折促销，股价涨6.1%，收报397.2元；灵宝黄金（3330）急升15.1%，收报19.18元。

个股方面，英皇钟表珠宝（887）发盈喜，预期上半年纯利不少于3.1亿元，按年增逾60%，股价逆市走高11.8%，收报0.285元。滔搏（6110）公布其在中国内地的Nike产品线上平台销售授权将于2027年1月1日起全面终止，股价大跌24.1%，收报1.45元。乐舒适（2698）亦发盈喜，预计上半年纯利不少于7300万美元，按年增长不少于40%，股价升7.9%，收报31.6元。

黄敏硕：港股后市观望业绩和大型IPO 料区间上落

王道资本及家族资产管理执行董事黄敏硕表示，港股周三跌逾200点，主要反映7月以来累积较大升幅后的技术性调整，加上腾讯、网易等重磅游戏股借内地对游戏实名监管讨论的消息回调。他预期，短期市场焦点将转向企业业绩表现，以及资金回流内地长鑫科技及本港中际旭创等大型IPO，预计恒指短期于24500点至25800点区间上落。

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1215：恒指今早低开153点后，走势反复向下，最多曾跌近300点，低见24836点，截至中午报24923点，跌208点或0.83%，半日成交1,693亿元。科指方面，中午报4713点，跌101点或2.11%。

网易大跌逾7% 蓝筹股中最差

重磅蓝筹股之中，腾讯（700）及阿里巴巴（9988）分别跌5.7%及2%，连同网易（9999）大跌逾7%，为拖累恒指最主要股份。若单计股价变幅，网易及腾讯仍为跌幅最大蓝筹，海底捞（6862）、快手（1024）及新东方（9901）亦跌逾4%。

相反，老铺黄金（6181）及紫金（2899）逆市受捧，两者分别升8%及逾7%，联想（992）及信义光能（968）亦齐升逾6%。消息面上，据内媒报道，多家老铺黄金门店金饰已悄然「打9折」，有店员更表示「这样的折扣力度确实是从来没有过的」；此外，上海新天地、杭州万象城等高端商场近期借新店开业或扩店契机，亦主动为老铺黄金推出限时折扣活动。

AI半新股个别发展 澜起升13%

另一方面，金价重上4,100美元以上，黄金股逆市造好，除了紫金外，灵宝黄金（3330）急升16%；赤峰黄金（6693）升逾14%； 紫金黄金国际（2259） 亦升逾11%。

AI半新股则个别发展，澜起（6809）升13%；天数智芯（9903）升10%；壁仞科技（6082）亦升6%；不过，智谱（2513）跌2.7%，MINIMAX（100）更大跌8%。



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0930：美国贸易代表格里尔（ Jamieson Greer）暗示，美国将很快出台新的关税政策以替代即将到期的10%全球进口关税，但现在无法给出具体时间表。不过，消息无阻美股三大指数向上，道指收市升385点或0.74%，报52224点；标指升65点或0.89%，报7509点；纳指则升329点或1.29%，报25837点。至于反映中概股走势的金龙指数，周二跌0.68%至6294点。

费城半导体指数创1个月最大升幅

市场焦点落在半导体股及存储股，费城半导体指数升逾5.2%，创6月22日以来最大单日升幅，英特尔（INTC）升8.6%、AMD升8.1%，ARM亦升7.5%。台积电（TSM）据报计划2027年起上调先进及成熟制程晶片代工价格，涨幅最高可达10%，刺激该股升5.6%。

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此外，存储股集体反弹，SanDisk（SNDK）升逾14%，美光科技（MU）亦升逾12%。至于SK海力士ADR（SKHY），股价升近14%至171.94美元。

亚太区股市方面，日股早段曾升1.6%至67304点，韩股曾升5.6%至7127点。焦点股中，SK海力士（韩：000660）升逾8%、三星电子（韩：005930）升约5.8%。

恒指低开153点 重磅科技股回吐

港股恒指今早则低开153点，报24978点。蓝筹股之中，联想（992）升近4%，为开市表现最佳；网易（9999）及百济神州（6160）向下，分别跌3.3%及2.9%。

重磅科技股回吐，阿里巴巴（9988）股价开市跌0.9%；腾讯（700）跌1.3%；美团（3690）跌2%；小米（1810）跌0.3%，京东（9618）则跌1.8%。

相反，国产晶片股走高，兆易创新（3986）升逾3%；天数智芯（9903）升3%；澜起（6809）升1.9%；中芯国际（981）亦升1.7%。AI大模型股方面，智谱（2513）再升逾6.6%；MINIMAX（100）则升1.2%。

越疆科技澄清不实言论

个股消息中，越疆科技（2432）表示，针对近期有关宋某就其与员工持股平台越疆合伙财产份额的不实言论进行澄清，明确宋某并非公司创始股东及联合创始人；又指中介机构核查认为公司股份权属清晰，不存在导致控制权变更的重大权属纠纷。该股开市报25.8元，升约0.5%。

英皇钟表珠宝发盈喜

此外，英皇钟表珠宝（887）发盈喜，预计上半年将录得纯利不少于3.1亿元，即按年升逾60%。该股开市报0.29元，大升逾13%。

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北水动向方面，昨日净买入港股71.67亿元，华虹宏力（1347）、中芯（981）及智谱（2513）分别获净买入22.51亿元、19.26亿元及11.41亿元；而腾讯（700）、澜起（6809）则分别遭净卖出10.25亿元及5,758万元。