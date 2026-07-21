中际旭创传最快周三招股 集资最多624亿 成本港7年来最大新股

英伟达供应商之一的A股中际旭创再传出上市消息，综合市场消息指，该公司引入贝莱德、高瓴和淡马锡作为香港上市等逾30个基石投资者，所有基投总投资额将占是次集资额约一半，最快本周三接受投资者认购，集资约70亿美元，如果行使绿鞋机制，集资额将推高至80亿美元（约624亿港元），将会是阿里巴巴（9988）于2019年上市集资1012亿元以来，本地最大型的首次公开招股（IPO）。

彭博引述消息指，思柏投资、摩根资产管理、Wellington Management和马云旗下云锋基金亦计划作为其基投。中际旭创A股周二收报1136.55元人民币（约1315.63），升13.2%，年初至今累涨86.5%。路透引述消息指，中际旭创的最高招股价为1010元，较Ａ股周二收市价折让23.2%。

该公司是次上市保荐人为高盛、中金、大摩和广发证券。