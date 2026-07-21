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极佳视界拟港上市 料成内地估值最高「世界模型」初创

股市
更新时间：16:30 2026-07-21 HKT
发布时间：16:30 2026-07-21 HKT

北京AI初创企业极佳视界（GigaAI）据报计划最快今年内赴港上市，以加入众多内地AI企业的行列。据彭博引述极佳视界创办人兼行政总裁黄冠指出，公司即将完成新一轮融资，估值达30亿美元（约234亿港），并正朝著上市目标迈进。

黄冠表示，此次融资将使极佳视界成为中国估值最高的世界模型初创公司，并且「在全球范围内，我们将成为世界模型初创公司中首家上市的企业」，但他拒绝透露公司是否已与投资银行接洽上市事宜。

被视为实现机械人等关键技术

极佳视界成立于2023年，专注于「世界模型」，是一种能让AI更精准理解、预测物理世界中人类与物体运动规律的技术，被视为实现自动驾驶、机械人及高阶游戏应用的关键技术。

报道又提到，越来越多中国初创公司正准备上市，试图超越美国顶尖开发者，并扩大其产品用户群，当中包括DeepSeek、月之暗面和零一万物等。另一方面，Anthropic和OpenAI在内的美国竞争对手也正计划在华尔街上市。

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