美股七雄时代已过时 花旗提「成长集群」新概念 次季大幅跑赢大市

曾主导美股升浪的「美股七雄」光环逐渐褪色。花旗发表报告指出，以「美股七雄」作为评估大型增长股的框架已经过时。该行建议投资者转移视线，关注涵盖面更广的「成长集群」，这个新概念不再局限于7只股票，而是将大型科技股和AI基础设施建设相关的半导体公司、数剧中心营运商等一并纳入更广泛的篮子。若以今年以来计，Roundhill美股七雄ETF仅升约1%，落后标普500指数约9%的升幅。

微软表现最差 年内累挫17%

投资者近期对美股七雄的部分成员作出抛售，主要源于对估值过高的警惕、对庞大资本开支的担忧，以及AI工具普及下软件业前景未明。当中，微软成为该集团今年以来表现最差的股份，年内累计下跌17%，最近一波跌势正是由市场忧虑其庞大的AI资本开支所引发。

花旗策略师在报告中直言，美股七雄的评估框架已经过时。该行正关注另一组名为「成长集群」的一篮子股票以作替代。该组合涵盖6个产业，合共占标普500指数总市值约五成。数据显示，花旗这批「成长集群」首季下跌9.4%，表现逊于标普500指数的4.6%跌幅；惟第二季大幅反弹24.7%，跑赢标普500指数的14.9%。若以年初至今计，回报则达11.8%，同样高于标普500指数的10.1%。

收入增长扩散至科技巨头以外

花旗认为，这批「成长集群」表现较佳的主要原因，是美企收入增长已扩散至超大型科技股以外。若投资于今年对标普500指数回报贡献最大的25只股份，相关加权组合年初至今回报约7%，高于美股七雄的2%。

花旗指出，即使把范围扩大至「美股十雄」，仍会遗漏部分重要收入贡献者。该行特别提到英特尔、应用材料及科林研发等公司，其盈利表现较为强劲。

事实上，增长股亦持续超越分析师的盈利预期。花旗估计，这批「成长集群」目前占标普500指数未来12个月预期盈利约48%，反映指数增长动力已扩散至更广泛企业。

估值方面，花旗认为「成长集群」较美股七雄更具吸引力。该组合成分股的市盈增长率（PEG）已跌至15年低位。

花旗指出，AI资本开支持续为半导体及硬件需求提供支持，加上记忆体等商品化晶片受供应瓶颈带动，部分企业仍具周期性增长空间。因此，部分股份现时的估值似乎尚未完全反映长期增长机会。

半导体及记忆体股波动加剧

不过，AI交易今年表现分化，半导体及记忆体股近期波动尤其明显。iShares半导体ETF过去一个月下跌18%，Roundhill记忆体ETF更累跌32%。花旗认为，市场没有单一方法能够准确衡量标普500指数受AI交易影响的程度，但其集群分析方法可提供较具代表性的参考。

按「成长集群」所反映的AI影响力计算，花旗估计，标普500约有55%直接受到AI利好或利淡因素影响，而指数接近一半的盈利亦来自这批企业。