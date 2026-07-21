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内地据报扩大市场救助范围 遏止AI及半导体板块抛售潮

股市
更新时间：12:28 2026-07-21 HKT
发布时间：12:28 2026-07-21 HKT

内地近日加强稳定股市，扩大市场救助范围，在国家相关机构资金转向科技股下，遏止AI及半导体板块引发的抛售潮。据彭博报道，周一（20日）追踪中国科创板50指数的最大基金录得创纪录的138亿元（人民币，下同）资金流入。

报道指，虽然买盘来源尚不明确，但如此大规模的资金流入反映政府支持正转向科技股，并标志著稳定市场策略从先前专注于蓝筹股，扩展至跌幅最大的科技板块。同日，所谓「国家队」的华泰柏瑞沪深300指数ETF亦吸引126亿元资金流入，仅落后于中国科创板50指数ETF。

至少5间保险公司加入支持

报道又指，内地多方维稳股市，至少5间保险公司亦加入支持行列，其中中国人寿子公司已购入价值逾100亿元的股票及基金，并承诺增持新兴成长领域股份；人保集团及平保集团亦作出类似承诺。

另外，国营资产管理公司博时基金亦表示，将动用5,000万元自有资金投资旗下股票产品；广发证券亦宣布将融资融券额度提高900亿元，为投资者提供更多流动性。

报道又提到，科创板50指数已从6月高位累计下跌逾两成，据彭博引述分析指，当局试图防止科技股抛售演变为更广泛的市场信心危机。中证监近日亦与投资者会谈，听取促进资本市场稳定健康发展的意见，并承诺防范风险、加强投资者保护及提高投资回报。

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