智谱据报建成完全采用国产晶片数据中心 股价一度狂飙19% 

中国AI大模型企业智谱（2513）据报已建成一座完全采用国产晶片的大型数据中心，并开始局部投入运作，被视为取代受限的Nvidia晶片以进行未来AI开发而迈出的重要一步。受利好消息影响，智谱股价一度重返1,000元大关，最多升19.03%，目前报1003元，升12.63%。惟智谱未有回应彭博查询。

数据中心功率达1吉瓦

据彭博引述消息报道，智谱建成的数据中心功率达1吉瓦（GW），主要用于协助智谱开发前沿GLM模型平台，其用电规模足以同时供应约75万户家庭。报道又指，智谱目前已建成或营运数个大型运算集群，每个集群均配置逾1万枚晶片。

事实上，中国AI企业近年能否利用国产晶片，持续训练及运行具全球竞争力的大型模型，一直备受市场关注。目前华为是中国主要AI加速器设计商，并与寒武纪及阿里巴巴（9988）等企业竞争，力求缩窄与Nvidia晶片的性能差距。

报道提到，由于建设大型AI数据中心除需大量采购高端伺服器，亦要确保电力及水源供应稳定，涉及数以十亿美元计投资，因此目前阿里巴巴及中国电信（728）等云端及电讯企业，仍是中国主要算力基建建设者。