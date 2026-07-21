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伦敦证交所据报明年推夜盘交易平台 变相全天候交易

股市
更新时间：10:56 2026-07-21 HKT
发布时间：10:56 2026-07-21 HKT

继市传港交所（388）研究取消午间休市及制定盘后交易时段后，伦敦证券交易所据报亦计划明年上半年推出夜盘交易平台，届时交易时段将覆盖英国常规时段以外时间，变相实现「全天候交易」。

傍晚暂停交易30分钟

据外媒报道，新平台将独立于伦敦证交所主板市场运作，初期提供交易所交易产品（ETP）的交易服务，包括追踪英国或美国股市的基金。夜盘交易时段为伦敦时间下午5时至翌日早上7时50分，其中傍晚6时30分至7时暂停交易30分钟，以完成收盘处理程序。至于主板则维持上午8时至下午4时30分的常规交易时段。

料散户占夜盘交易很大比例

伦敦证交所行政总裁Julia Hoggett接受外媒访问时表示，伦敦是资金流动的重要枢纽，越来越多投资者、尤其是全球散户，希望借助伦敦的时区优势，在传统市场收市后仍能交易英国及全球资产。她预期，散户将占夜盘交易平台很大比例，相信机构投资者越来越希望与散户互动，认为机构投资者的需求亦会逐渐增加。

伦交所新产品、市场结构及股票主管Simon McQuoid-Mason指出，初期目标是允许超过2,600种ETP进行盘后交易，并提到从ETP入手比从股票入手更容易，因为上市公司需应对复杂的交易时间和监管问题。

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