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伦敦证交所拟明年推出夜盘交易平台 变相全天候交易

股市
更新时间：16:22 2026-07-21 HKT
发布时间：10:56 2026-07-21 HKT

继市传港交所（388）研究取消午间休市及制定盘后交易时段后，伦敦证券交易所则公布，计划明年上半年推出夜盘交易平台，届时交易时段将覆盖英国常规时段以外时间，变相实现「全天候交易」。

首阶段开放ETF交易

伦交所表示，将推出「LSE 24」的周一至周五全日24小时交易平台，将独立于伦敦证交所主板市场运作，旨在让全球投资者在应对市场事件、跨时区获取流动性及管理风险方面拥有更大灵活性。

该平台将于2026年底公开测试，并预期2027年正式推出，初期提供交易所交易产品（ETP）的交易服务，包括追踪英国或美国股市的基金。

傍晚暂停交易30分钟

夜盘交易时段为伦敦时间下午5时至翌日早上7时50分，其中傍晚6时30分至7时暂停交易30分钟，以完成收盘处理程序。至于主板则维持上午8时至下午4时30分的常规交易时段。

料散户占夜盘交易很大比例

伦敦证交所行政总裁Julia Hoggett接受外媒访问时表示，伦敦是资金流动的重要枢纽，越来越多投资者、尤其是全球散户，希望借助伦敦的时区优势，在传统市场收市后仍能交易英国及全球资产。她预期，散户将占夜盘交易平台很大比例，相信机构投资者越来越希望与散户互动，认为机构投资者的需求亦会逐渐增加。

伦交所新产品、市场结构及股票主管Simon McQuoid-Mason指出，初期目标是允许超过2,600种ETP进行盘后交易，并提到从ETP入手比从股票入手更容易，因为上市公司需应对复杂的交易时间和监管问题。

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