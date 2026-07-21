港股未能价量齐升 动力持续减弱｜古天后

7月21日，大致多云，有几阵骤雨，早上短暂时间有阳光，日间有骤雨渐转频密，部份地区有时雨势较大及有狂风雷暴。美股周一先升后回软，晶片股暂时喘定。道指高开8点后，升幅曾扩大至265点，高见52411，但其后因波音及苹果公司股价回软，道指掉头回落最多364点，至51781，收市则跌307点，报收51839。标指一度升0.74%，收市倒跌14点或0.19%，报7443；纳指微跌12点或0.05%，报25508。

Nvidia股价曾升2.4%，收市仅涨0.2%；英特尔及美光（Micron）分别反弹2.1%和1.9%。摩根大通策略员Mislav Matejka预期，半导体股最近受压情况唔会持续太耐，因为强劲盈利及估值改善将重新吸引投资者，佢提到喺2028年前，晶片供应唔会大增，目前股价亦接近超卖水平。

「科企七雄」已非评估AI交易指标

SpaceX股价续挫3.3%，至上市后新低；苹果公司亦回落2.1%；本周稍后公布业绩嘅Alphabet股价反弹1.5%；微软升2.2%，为涨幅最大道指成份股；药厂默克（Merck）跌2.4%，为表现最差道指成份股。花旗美股策略主管Scott Chronert认为，「科企七雄」已经唔再适合作为评估人工智能（AI）交易指标，今年整体表现跑输标指，尤其微软及Meta股价因资本开支最多，引发市场忧虑，令股价下跌，反观晶片股股价迅速攀升。

美国与伊朗继续互相攻击，纽约期油急升3.52%后，倒跌最多2.69%，低见每桶80.27美元，收市仍涨0.9%，报83.23美元；留意油价又重返80美元之上，长期高企嘅油价，会拉动通胀回升，不得不防。 不过，Panmure Liberum策略主管Joachim Klement表示，投资者仍相信美伊两国会返回谈判桌，当美国唔再愿意谈判时，市场将预期油价会更长时间处于高位。

美债息回升，反映市场仍对息口走向有忧虑。美国10年期债息曾升6.6个基点，至4.607厘；对息口较敏感的2年期债息上扬5.8个基点，至4.23厘。美汇指数一度上扬0.26%，至101.03；日圆回落0.12%，至162.6兑每美元。

恒指下方首个支持为25050

昨日港股扭转上周五跌势，高开高走，恒生指数高开272点，盘中一度升593点，见25155高位，收市升580点，以25143接近全日高位收市，不过全日成交只有3,064亿元，未见价量齐升，而北水则录得净流出59.62亿元，连续第二日录得净流出。虽然夜期时段，夜期一度跟随美股早段做好再升至25248高位，触及100日线，不过其后美股转跌，夜期收市跌53点，ADR及今早黑期亦回复低水。

虽然港股昨日再升，但动力已明显减弱。事实上，恒指从上月低位反弹至今一度升逾2700点，逼近100日线，但成交方面则未见配合，有机会反弹已接近尾声，至于会否再迎来一波新跌浪，则要视乎外围市况及资金流向。短线恒指阻力仍于25200-25300，下一阻力为25600-25700即250日线所在；下方首个支持为25050约20周线，下一支持为50日线约24750，较大支持为10日线24350-24400，此线失守则有进一步确定反弹结束，如再失10日线则验30日线约24050及20日线23800，为好友最重要一个防守区。