Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高开7点 阿里再涨近3% 港交所微升 智谱反弹逾4%｜港股开市

股市
更新时间：09:27 2026-07-21 HKT
发布时间：09:27 2026-07-21 HKT

美国于本港时间周二凌晨4时对伊朗发动新一轮打击，并有美媒引述官员指出，美军已计划从欧洲基地增派F-16及F-35战斗机，并同步增派空中加油机前往中东。另一方面，与伊朗结盟的也门胡塞武装周一宣布，即日起对沙特阿拉伯实施海上封锁，令外界忧虑红海航运及全球能源供应进一步受到冲击。

油价回落 布油跌至90美元以下

不过，美国国务卿鲁比奥日前接受传媒访问时透露，特朗普政府对外交解决方案仍然持开放态度。国际油价连日向上后，今早有所回落，其中纽约期油曾跌0.3%至82.98美元；布兰特期油亦曾跌0.8%至88.51美元，回落至90美元关口以下。

美股三大指数周一则齐齐向下，其中道指收市跌307点或0.59%，报51839点；标指跌14点或0.19%，报7443点；纳指跌12点或0.05%。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.9%至6337点。

亚太股股市方面，日股昨日假期休市，今日复市暂升约1.9%至65356点。韩股暂升逾2%至6652点，其中SK海力士（韩：000660）升近3%、三星电子（韩：005930）更升逾4%。

联想中芯升逾3% 开市最佳蓝筹

港股恒指今早则高开7点，报25150点。蓝筹股中，联想（992）开市升3.8%，中芯（981）亦升3%，为表现最佳蓝筹。市传港股研究取消午间休市及制定盘后交易时段，港交所（388）指「有关优化现货市场交易时间的建议现在仍处于非常早期的探讨阶段」，今早股价升0.4%。

重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）股价开市升2.7%；腾讯（700）升0.1%；美团（3690）跌1.6%；小米（1810）跌1.4%，京东（9618）则升0.4%。

AI大模型股昨日急跌后有反弹，智谱（2513）升4.4%，MINIMAX（100）亦升逾5%。

ASMPT换CEO 开市股价微升

个股消息中，ASMPT（522）宣布行政总裁黄梓达将于8月11日退任，同日起公司委任半导体业资深管理层Bassel Haddad为新任行政总裁兼执行董事。该股开市报161.9元，升0.4%。

龙工盈喜 料纯利最多升27%

中国龙工（3339）发盈喜，料2026年上半年纯利录7.3亿至8亿人民币，按年增16%至27%，主因大力开发并完善各类产品系列，持续开拓国内及海外市场，产销规模实现稳步增长；以及提质控本工作取得成效，产品综合毛利率按年提升。该股开市报3元，升1.7%。

北水动向方面，昨日净卖出港股59.62亿元，阿里（9988）、网易（9999）及美团（3690）分别获净买入18.64亿元、14.09亿元及4.72亿元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及腾讯（700）分别遭净卖出51.88亿元、12.79亿元及5.8亿元。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
影视圈
9小时前
谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光 获四哥送花举动暖心 激赞敬业幽默有风度
谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光  获四哥送花举动暖心  激赞敬业幽默有风度
影视圈
11小时前
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
01:09
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
影视圈
13小时前
谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷
谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷
影视圈
12小时前
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
2026-07-19 21:00 HKT
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
01:29
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
影视圈
17小时前
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
影视圈
21小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
18小时前
开校24年英皇教育九龙湾店结业！全港仅剩3分校 网民慨叹补习社风光不再 总结4原因致萎缩
开校24年英皇教育九龙湾店结业！全港仅剩3分校 网民慨叹补习社风光不再 总结4原因致萎缩
生活百科
21小时前
谢贤离世丨前度Coco爆谢贤极致宠爱 曾变卖谢霆锋送赠名车助还债 2千万分手费免耽误旧爱
谢贤离世丨前度Coco爆谢贤极致宠爱 曾变卖谢霆锋送赠名车助还债 2千万分手费免耽误旧爱
影视圈
13小时前