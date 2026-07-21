恒指高开7点 阿里再涨近3% 港交所微升 智谱反弹逾4%｜港股开市

美国于本港时间周二凌晨4时对伊朗发动新一轮打击，并有美媒引述官员指出，美军已计划从欧洲基地增派F-16及F-35战斗机，并同步增派空中加油机前往中东。另一方面，与伊朗结盟的也门胡塞武装周一宣布，即日起对沙特阿拉伯实施海上封锁，令外界忧虑红海航运及全球能源供应进一步受到冲击。

油价回落 布油跌至90美元以下

不过，美国国务卿鲁比奥日前接受传媒访问时透露，特朗普政府对外交解决方案仍然持开放态度。国际油价连日向上后，今早有所回落，其中纽约期油曾跌0.3%至82.98美元；布兰特期油亦曾跌0.8%至88.51美元，回落至90美元关口以下。

美股三大指数周一则齐齐向下，其中道指收市跌307点或0.59%，报51839点；标指跌14点或0.19%，报7443点；纳指跌12点或0.05%。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.9%至6337点。

亚太股股市方面，日股昨日假期休市，今日复市暂升约1.9%至65356点。韩股暂升逾2%至6652点，其中SK海力士（韩：000660）升近3%、三星电子（韩：005930）更升逾4%。

联想中芯升逾3% 开市最佳蓝筹

港股恒指今早则高开7点，报25150点。蓝筹股中，联想（992）开市升3.8%，中芯（981）亦升3%，为表现最佳蓝筹。市传港股研究取消午间休市及制定盘后交易时段，港交所（388）指「有关优化现货市场交易时间的建议现在仍处于非常早期的探讨阶段」，今早股价升0.4%。

重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）股价开市升2.7%；腾讯（700）升0.1%；美团（3690）跌1.6%；小米（1810）跌1.4%，京东（9618）则升0.4%。

AI大模型股昨日急跌后有反弹，智谱（2513）升4.4%，MINIMAX（100）亦升逾5%。

ASMPT换CEO 开市股价微升

个股消息中，ASMPT（522）宣布行政总裁黄梓达将于8月11日退任，同日起公司委任半导体业资深管理层Bassel Haddad为新任行政总裁兼执行董事。该股开市报161.9元，升0.4%。

龙工盈喜 料纯利最多升27%

中国龙工（3339）发盈喜，料2026年上半年纯利录7.3亿至8亿人民币，按年增16%至27%，主因大力开发并完善各类产品系列，持续开拓国内及海外市场，产销规模实现稳步增长；以及提质控本工作取得成效，产品综合毛利率按年提升。该股开市报3元，升1.7%。

北水动向方面，昨日净卖出港股59.62亿元，阿里（9988）、网易（9999）及美团（3690）分别获净买入18.64亿元、14.09亿元及4.72亿元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及腾讯（700）分别遭净卖出51.88亿元、12.79亿元及5.8亿元。