恒指微跌10点 中芯涨8% 智谱建国产数据中心飙37% 专家料两万五水平整固｜港股午市



受国家队出手护盘带动，A股上演谷底反弹，以贴近全日最高位收市，创业板指数升幅显著，收报3685点，升242点，升幅逾7%，创今年以来最大单日涨幅。随著中央政治局会议召开在即，高盛预期中央将释出更强烈的政策宽松讯号。至于港股大部分时间在25100点附近好淡角力，收报25132点，跌10点。

恒指高开7点后，一度升110点，其后曾倒跌152点，全日整体窄幅上落，收市报25132点，两万五关失而复得。国指报8360点，跌21点。科指则报4814点，升62点或1.3%。大市全日成交2899亿元，逾一个月来首次成交低于3000亿元；北水转净流入71.67亿元。

内险企表态撑市场 平保升1%

内地多方维稳股市，至少5间保险公司加入支持行列，内险股续向上，中国平安（2318）升1%，收报56.25元；中国人寿（2628）升0.1%，收报27.46元；中国太平（966）则大升3.3%，收报21.36元。

智谱（2513）据报已完成一座大型AI数据中心的建设，并全部采用国产晶片，该股在日前挫近两成后，急速反弹升36.9%，收报1219元；MiniMax（100）亦反弹15.2%，收报222.4元。

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.2%，收报117元；京东（9618）升0.9%，收报121.1元。腾讯（700）跌0.8%，收报474元；美团（3690）收跌1.3%，收报85.2元；百度（9888）收跌1.8%，收报107.2元。小米（1810）传上调今年手机出货目标，股价跌1.2%，收报27.42元。

国产晶片股走高，中芯国际（981）升8.2%，收报75.5元；华虹宏力（1347）飙17.9%，收报168.5元；ASMPT（522）升6.5%，收报171.7元；兆易创新（3986）升15.1%，收报614元；天数智芯（9903）升12.1%，收报582.5元。

建滔积层板升12%

AI概念股回勇，PCB板块亦成资金追捧对象，建滔积层板（1888）升12.3%，收报47.52元；建滔集团（148）升9.3%，收报57.05元；鼎泰高科（1377）亦受惠，升9.7%，收报363元；广合科技（1989）升7.7%，收报126.8元。

美伊谈判调解方已提出为期10日的停火建议，以寻求恢复执行双方早前达成的谅解备忘录，「三桶油」股价下跌。中海油（883）跌1.7%，收报23.5元；中石油（857）跌1.7%，收报9.82元；中石化（386）跌0.7%，收报4.26元。黄金股走强，紫金黄金国际（2259）升10.5%，收报108.2元；招金矿业（1818）升10%，收报20.36元。

联想涨9%冠蓝筹

个股方面，联想（992）于世界人工智能大会（WAIC）首次公开展示基于开源架构伺服器产品，股价升8.5%，收报23.24元，为表现最好蓝筹股。哈尔滨电气（1133）料中期盈利增长逾六成，股价飙23.4%，收报16.16元。华润万象生活（1209）跌3.2%，收报38.84元，为表现最差蓝筹。

曾永坚：港股较受外围影响

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，内地相关政策虽对恒指带来抗跌支撑，但港股属高度开放型市场，更受中东局势与环球资金流向影响，料恒指短期将维持24200点至25500点区间上落。他表示，市场持续关注新任联储局主席沃什的缩表态度，而近日AI概念股回吐，亦是环球资金因应外围局势不确定性所作出的避险调整。

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港股今早表现反复，恒指高开7点后，早段一度升至25253点，其后掉头跌穿两万五关口至24991点，半日波幅逾260点，临近午市才重返升轨。恒指中午收报25150点，升7点或0.03%，成交额1575.8亿；科指报4838点，升86点或1.83%。

重磅科技股走势不一，阿里巴巴（9988）升1.71%；京东（9618）升1.42%；小米（1810）升0.43%；腾讯（700）跌0.29%；美团（3690）跌0.52%。

另一方面， 内地AI初企月之暗面推出Kimi K3后，用户请求量在48小时内大幅超出预期，逼近现有集群承载上限，公司因而暂停消费端新用户订阅，再次反映AI算力需求庞大，刺激半导体股集体走高。中芯国际（981）升8.8%，成表现最好蓝筹；华虹宏力（1347）升17.14%至167.4元；兆易创新（3986）升13.31%；天数智芯（9903）升9.91%。

AI大模型概念股表现亮眼。智谱（2513）据报已落地1GW级国产AI算力数据中心建设，并全部采用国产AI晶片。公司股价一度拉升逾28%，触及1143元，半日升25.32%至1116元；MiniMax（100）亦反弹11.5%，报215.4元。

建滔拓AI材料 带动PCB板块造好

PCB板块亦成资金追捧对象。建滔集团早前在广州南沙启动新增电子布及高性能电子材料项目，聚焦AI高端覆铜板核心原材料，全面达产后预计新增年产值20亿元。建滔积层板（1888）半日升12.9%，报47.76元；建滔集团（148）升9.96%，报57.4元；鼎泰高科（1377）亦受惠，升9.13%；广合科技（1989）升9.01%。

传美伊停火 油股逆市受压

石油股逆市下跌，伊朗高级官员透露，伊美谈判调解方已提出为期10日的停火建议，以寻求恢复执行双方早前达成的谅解备忘录，油价因而短线回落。中海油（883）半日跌3.18%；中石油（857）跌2.8%；中石化（386）跌1.17%。

个股方面，联想集团（9992）问天RISC-V伺服器正式亮相，加上受益于算力需求增长，半日升6.16%至22.74%，成表现第二好蓝筹。

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美国于本港时间周二凌晨4时对伊朗发动新一轮打击，并有美媒引述官员指出，美军已计划从欧洲基地增派F-16及F-35战斗机，并同步增派空中加油机前往中东。另一方面，与伊朗结盟的也门胡塞武装周一宣布，即日起对沙特阿拉伯实施海上封锁，令外界忧虑红海航运及全球能源供应进一步受到冲击。

油价回落 布油跌至90美元以下

不过，美国国务卿鲁比奥日前接受传媒访问时透露，特朗普政府对外交解决方案仍然持开放态度。国际油价连日向上后，今早有所回落，其中纽约期油曾跌0.3%至82.98美元；布兰特期油亦曾跌0.8%至88.51美元，回落至90美元关口以下。

美股三大指数周一则齐齐向下，其中道指收市跌307点或0.59%，报51839点；标指跌14点或0.19%，报7443点；纳指跌12点或0.05%。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.9%至6337点。

亚太股股市方面，日股昨日假期休市，今日复市暂升约1.9%至65356点。韩股暂升逾2%至6652点，其中SK海力士（韩：000660）升近3%、三星电子（韩：005930）更升逾4%。

联想中芯升逾3% 开市最佳蓝筹

港股恒指今早则高开7点，报25150点。蓝筹股中，联想（992）开市升3.8%，中芯（981）亦升3%，为表现最佳蓝筹。市传港股研究取消午间休市及制定盘后交易时段，港交所（388）指「有关优化现货市场交易时间的建议现在仍处于非常早期的探讨阶段」，今早股价升0.4%。

重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）股价开市升2.7%；腾讯（700）升0.1%；美团（3690）跌1.6%；小米（1810）跌1.4%，京东（9618）则升0.4%。

AI大模型股昨日急跌后有反弹，智谱（2513）升4.4%，MINIMAX（100）亦升逾5%。

ASMPT换CEO 开市股价微升

个股消息中，ASMPT（522）宣布行政总裁黄梓达将于8月11日退任，同日起公司委任半导体业资深管理层Bassel Haddad为新任行政总裁兼执行董事。该股开市报161.9元，升0.4%。

龙工盈喜 料纯利最多升27%

中国龙工（3339）发盈喜，料2026年上半年纯利录7.3亿至8亿人民币，按年增16%至27%，主因大力开发并完善各类产品系列，持续开拓国内及海外市场，产销规模实现稳步增长；以及提质控本工作取得成效，产品综合毛利率按年提升。该股开市报3元，升1.7%。

北水动向方面，昨日净卖出港股59.62亿元，阿里（9988）、网易（9999）及美团（3690）分别获净买入18.64亿元、14.09亿元及4.72亿元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及腾讯（700）分别遭净卖出51.88亿元、12.79亿元及5.8亿元。