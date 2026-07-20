美伊调解人传提出10天停火 道指曾升逾200点 晶片股回暖

美伊连日爆发冲突，但伊朗外交部发言人指，已收到谈判调解方提出的建议，据报或停火10天，油价回落，美股半导体板块回暖，带动三大指数向上。

道指一度报52411点，升265点；标指报7513点，升56点；纳指报25815点，升295点或1.2%，其后回顺。恒指夜期报25093点，低水50点。油价转跌，纽约期油报每桶81.49美元，跌0.4%。

Intel涨6% 美光升半成

半导体股造好，英特尔（INTC）曾大升6%；美光（MU）涨逾5%；超微公司（AMD）升4%。

Google母企Alphabet（GOOG）大升逾3%，该集团据报正研发用于运行AI模型的晶片。Nvidia（NVDA）涨近2%。

专家：美国用外交解决机动大

金融资讯机构Vital Knowledge创办人Adam Crisafulli相信，特朗普政府不会接受美国在中东的出现实质军事升级，意味将推动外交解决方法。