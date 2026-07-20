屈臣氏传延至明年上市 长和重申未就分拆作任何决定

长和（001）旗下屈臣氏集团据报将推迟上市时间至明年。长和发言人回应指，尚未就屈臣氏集团的上市事宜或相关时间表作出任何决定。长和股价收跌0.4%报70.5元，本月累升6.4%。

长和：持续评估提升股东长远价值交易

长和重申，如早前所述，该集团持续探索及评估各项机遇，以提升股东之长远价值，当中包括涉及旗下业务的可能交易，以及相关的初步准备工作，但目前未作出任何决定。

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英国《金融时报》报道，屈臣氏集团目前正在亚洲面临潜在的监管及其他复杂情况，或令上市时间推迟至明年。

传涉寻售资产 或须重交监管文件

报道引述消息人士解释，其中一项障碍是屈臣氏正寻求出售资产，包括长和近日确认洽售欧洲香水及化妆品公司Marionnaud，此举在香港上市规则中，或属于「重大变动」，屈臣氏须重新提交上市文件。而早前亦有传屈臣氏出售旗下本港超级市场百佳，但当时长和联席董事总经理黎启明表示「目前为止没有出售百佳计划。」

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市传港英双重上市 集资156亿

今年市传屈臣氏将于港、英两地双重上市，拟集资20亿美元（约156亿港元），令公司估值上升至300亿美元（约2340亿港元），原本料最快今年秋季完成。

屈臣氏集团为全球最大的国际健康与美容零售集团，于31个市场经营12个零售品牌，亦设有超过1.7万家实体及网上店舖。该集团去年营业额达2093亿元，按年增长10%，每年透过其线下及线上（O+O）平台服务超过60亿名顾客。

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