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PIMCO指美国核心通胀见顶 料今年利率不变 警告信贷违约周期已启动

股市
更新时间：17:17 2026-07-20 HKT
发布时间：17:17 2026-07-20 HKT

资产管理公司品浩（PIMCO）全球经济顾问暨董事总经理Richard Clarida表示，核心通胀已见顶，美国联储局较大机会按兵不动，全年将维持利率不变，往后有望启动减息。

Richard Clarida预计，当美国核心消费价格指数（CPI）持续高于3%水平，联储局仍存在加息空间，但一旦通胀持续改善，核心CPI回落至2.5%下方，则可维持现时利率不变。他又指，若联储局最终加息，目前有关预期已获提前消化，债券市场波动有限。

私募信贷部分领域显著泡沫

他引述品浩报告指出，信贷违约周期已启动，私募信贷部分细分领域积累显著泡沫与风险。不过他认为，当前风险不构成2007年次按级别的系统性危机，但投资者必须索取更高风险溢价以补偿流动性与结构风险，严控非标准化债权资产敞口。

倡全球分散配置 AI带动基建投资周期

对于投资配置，Richard Clarida表示，全球体系并非温和转型，而是正在经历结构性断裂，全球分散化是组合构建核心原则，同时覆盖发达市场与成熟新兴市场，欧洲组合配置欧盟外经济体分散风险，亚洲组合深耕区域内主权与投资级信用债。他提到，亚洲市场深度受益于美国科技巨头AI基建投资周期，产业链上下游企业盈利持续改善，AI基建投资带动晶片、服务器需求的同时，催生工程机械、电力、建筑等传统行业增量。

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