港交所研究延长交易时段 「仍处于非常早期阶段」 传拟取消午间休市 设盘后交易时段

港交所（388）表示，一直致力于提升香港作为国际金融中心的竞争力，目前正在研究包括延长交易时段在内的多项提升市场便利性措施，并指「有关优化现货市场交易时间的建议现在仍处于非常早期的探讨阶段」。彭博引述消息报道，港交所正考虑取消中午保时时段，旨在与大多数全球市场安排接轨。

港交所：需考虑各方意见及互联互通安排

港交所指，当前首要的工作是研究延长衍生产品市场交易时段的建议，是否落实相关建议尚待收集市场意见及监管机构批准；此外亦会定期探讨各种优化市场的安排，有关优化现货市场交易时间的建议现在仍处于非常早期的探讨阶段。所方指出，任何有关现货市场的调整均需审慎评估对市场的影响，并综合考虑市场各方的意见和互联互通机制的安排。

传研开市提前至9时

报道指，港交所最近数星期已将延长股市交易时间传达予各大经纪商和交易公司。其中一个方案是将交易开市时间提早30分钟，至早上9时开市；并取消中午12时开始的一小时休市。

报道又指，港交所亦考虑增设盘后交易时段，以为美国早市交易活动作出反应，时间或设在晚上8时至午夜之间。但消息人士指，港交所仍将保持下午4点收市，以便进行清算和结算。

报道指出，如果设立晚间交易时段，将仅限于开放少数规模较大的股票，港交所期望借此提振那些同时发行美国存托凭证（ADR）的公司的交投。