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中证监今开座谈会 吁多措并举引导中长期资金入市 规范量化交易和AI应用

股市
更新时间：15:19 2026-07-20 HKT
发布时间：15:19 2026-07-20 HKT

中证监主席吴清召开投资者座谈会，与各类投资者的8名代表面对面交流，就促进资本市场稳定健康发展听取意见建议，当中包括建议加强一、二级市场逆周期调节，多措并举引导中长期资金入市，规范发展量化交易和AI应用，进一步推动上市公司加大分红力度，提高证券违法犯罪成本，全力推动资本市场高品质发展。

短期波动不改长期向好趋势

投资者代表在会上提到，新「国九条」实施以来，资本市场整体呈现稳中向好发展态势，近期则受境外输入性风险等因素叠加影响，A股市场出现较大波动，但「9.26」以来资本市场政策逻辑、创新逻辑、安全逻辑没有改变，短期波动不改变长期向好趋势。

吴清则表示，广大投资者是市场之本，是资本市场最重要的参与族群，中证监将坚持一体推进资本市场防风险、强监管、促进高品质发展，全力维护市场平稳运行，著力提高上市公司透明度和真实性、更好回报投资者，督促行业机构规范经营并提升投资者服务水平，不断健全投资者保护长效机制，坚决维护公开、公平、公正的市场秩序，让投资者更好地分享经济和资本市场发展成果。

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