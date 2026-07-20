中软与月之暗面签Token分成合作协议 共建FDE实验室 股价曾炒高近四成
更新时间：15:07 2026-07-20 HKT
发布时间：15:07 2026-07-20 HKT
发布时间：15:07 2026-07-20 HKT
中软国际（354）宣布，已与月之暗面正式签署「登月计划」之Token分成及联合创新合作协议，双方将围绕企业服务领域Agentic AI开展合作，共同打通大模型商业化。该股午后一度炒高近38%，高见4.07元；其后升幅收窄，暂报3.74元，续升逾26%。
公告指出，双方将以中软国际自主研发的企业智能操作系统AllMeta平台，结合月之暗面K2.7 Code及K3模型为核心技术底座，共同推进企业级智能体技术、产品与解决方案在能源电力、金融等行业的创新及规模化商用。
聚焦能源电力关键行业
公告又指，双方亦将共建FDE创新实验室，集结顶尖行业专家与技术研发力量，共同开展企业级Agent产品的定义、研发、交付、打磨、测试与持续迭代，首期合作聚焦能源电力关键行业，围绕行业核心业务场景开展技术攻关与场景创新。同时，双方将在品牌共建、标杆案例打造、行业生态拓展及人才队伍建设等方面深度协同，共同扩大行业影响力，加速推进Agentic AI在关键行业的落地普及。
按协议约定比例作分成
商业模式方面，双方将探索「模型+企业服务」协同新范式，采用Token分成机制，针对合作落地过程中基于Kimi大模型产生的Token消耗收益及其他合作衍生收入，按协议约定比例进行分成。此外，中软国际将自建行业算力中心，优先满足月之暗面算力需求，打造「从算力到企业应用」的一体化服务。
中软国际指，是次合作将助力关键领域核心技术自主可控，加速关键基础行业数智化转型升级，为产业高质量发展注入全新动能，持续强化AI与能源电力等关键行业的深度融合能力。
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