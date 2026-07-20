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中际旭创据报评估香港上市需求 A股曾升近8%后回落

股市
更新时间：14:12 2026-07-20 HKT
发布时间：14:12 2026-07-20 HKT

据彭博报道，全球最大光互连解决方案提供商中际旭创正在开始评估投资者对其香港上市的需求。值得留意的是，中际旭创（300308）已在深交所上市，今日股价更一度升近8%至1,057.77元人民币；其后升幅收窄，暂报996.13元人民币，升1.7%，市值约1.11万人民币。

最早本周开始招股

报道指出，中际旭创最早可能在本周开始接受投资者认购，计划集资最多80亿美元（约624亿港元），而高盛、中金、摩根士丹利和广发证券为联席保荐人。

事实上，该股已通过港交所上市聆讯，并有望成为继2019年阿里巴巴以后，香港市场7年来集资规模最大的新股。
 

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