晶片股当灾 | 阮子曦

踏入下半年只是短短两个星期，投资市场可谓变了另一个世界。上半年被投资者热烈追捧的 AI 晶片股份，面对每日洗仓式下跌，不少记忆体、PCB、光通讯相关股份自六月底的高位已经回吐超过 30% 以上。笔者手头上的相关持仓亦已经接近清仓的阶段，下跌速度之快超乎大家想像。而引发这场晶片股股灾的主要原因，就不是甚么 AI 泡沫爆破、盈利增长放缓，或是 Hyperscaler 资本开支放缓等因素，反而就是大家常听到的过度融资。

在一个有「正常」监管的金融市场，过度融资导致某类型的资产价格爆破并不常见，毕竟这些「低级」错误，在以往 30 多年前、资讯并不太流通的金融发展初期才较常出现。在香港市场所谓的「借孖展买股票」，每一间证券行都会严格规管股份的按仓比例、股份集中程度以及波幅承受情况，均会准确计算整体的风险承受程度。是次韩国出现的集体「爆仓」情况，显然是监管当局相当后知后觉。两间公司 Samsung 及海力士占整个大市四成多的市值比例，本来已经非常不健康，现时高位回吐 20-30% 更造成了系统性风险。

逾30万散户遭强平

根据韩国相关金融监管数据，仅在 7 月 1 日至 10 日短短十天内，因无法及时补回保证金而遭券商强制平仓的金额，便高达 4,258 亿韩元。据统计，这波浪潮中，估计有 32 万至 46 万个散户杠杆帐户遭全额强平，本金彻底清零，许多受害者甚至陷入资不抵债的窘境。

这情况意味著韩国融资交易的机制在剧烈跌幅下，帐户资产缩水触发保证金不足，券商随即进行无差别的强制抛售，导致股价进一步崩跌，从而引发更多帐户被迫平仓的恶性循环。有趣的是，韩国金融的 4 大有关监管机构，直到 7 月 16 日才回应市场公布四大措施限制市场融资情况。所谓「泼出去嘅水就收唔返」，钱已经一早融资出去，再加上这两个星期的股价下跌，大部份户口更已经斩仓归零，覆水难收。笔者认为其中一些措施更是「火上加油」，将会令市场更加震荡，例如进一步提高保证金比例将会令本身濒临边缘状态的户口，即时跌入「斩仓」范围，可预期星期一韩国经过长周末复市过后，将「尸横遍野」。

据媒体报道，股市上的数字崩盘，正在演变为无数家庭的现实悲剧。许多受访的投资人表示，为了投入股市，他们不惜挪用了原本预备的结婚基金，甚至是辛苦积攒的养老金。笔者并不会可怜这种无知的行为，毕竟每个人应该对自身的理财及投资负上最终责任。可笑的是，当地传媒面对是次金融动荡的舆论声音，矛头直指发行两倍杠杆 ETF 的金融机构身上。这情况小弟就觉得似曾相识，就像南韩国家队在世界杯出局过后，所有的责任就会直指韩国的教练领队，犹如将其钉死在「十字架」上当作解决了事。

世界杯到了尾声，国家足球队赢波输波四年后可以重新挑战，现在香港远观的各位投资者，不要小看是次韩国「低级错误」的金融风暴所带来的去杠杆风险。

阮子曦