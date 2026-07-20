港股如守廿日线 仍可审慎乐观｜古天后

7月20日，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。美股晶片股上周五先跌后回稳。其中，SK海力士ADR一度滑落4.4%，低见145.57美元，首次跌破美国IPO发行价149美元，但低位曾反弹近一成至167.37美元；收报154.03美元，仍弹1.1%。

市场对AI股估值忧虑加剧

投资者重新评估AI前景之际，科技巨头的市值排名亦再洗牌，苹果公司上周五市值超越Nvidia，成为全球市值最高公司。另外，据《纽约时报》报道，Meta洽谈向Anthropic出租算力，未来两年潜在交易额可能高达100亿美元，但股价仍随大市下跌2.79%。

市场对AI股估值忧虑加剧，费城半导体指数一度跌5.67%，较高位调整逾20%，陷入技术性熊市，收市缩窄跌幅至1.63%；纳指收市跌361点或1.4%；标指回吐76点或1.01%，报收7457点；道指最多跌566点，收市反复跌406点或0.77%，报收52146。

SpaceX星舰火箭因技术故障取消发射，目标系几天内再发射，股价曾插近7%，再创上市后新低，并自高位滑落38%，蒸发一万亿美元市值，收市仍跌5.4%；Netflix今季收入预测逊色，股价一度插12.5%，收市续跌7.3%。

美国10年期债息一度回落6.2基点至4.507厘，2年期债息曾降3.17基点至4.1091厘，其后回升。美国克利夫兰联储总裁哈马克释放鹰派讯号，称美国通胀仍过高，喺消费者开支依然稳健、失业率维持低位情况下，通胀持续高企成为佢目前最担忧情况。而联储局副主席杰斐逊较早前亦表示，货币政策正处于良好位置，但暗示如果通胀短期内未有冷却，应考虑加息。美汇指数曾升0.11%至100.87，欧元跌0.15%，日圆微跌0.09%。

重磅科技股仍见资金减持

港股上周继续反弹，周五虽然冲高至25166，但其后掉头回落，至午后更一度跌至24332低位，最终跌幅收窄至446点，报收24562；按周仍再升387点或1.6%。恒指50日线24766收复一日后即显著失守，目前仅险守5日线，加上极短线呈超买，而在上周已满足周波幅及月波幅求下，作出调整亦属正常，恰巧当日亦见有14.6亿元北水流出，结束多日北水连续流入纪录，反映北水于25000水平亦开始获利。

由5月高位26844开始下跌至6月低位22518计算，上周高位25221，刚好已反弹超过黄金比0.618，留意目前已回落至此浪段0.5之下，一旦未能企稳，恒指有机会再进一步回测10日线24232，甚至再考验由5月高位所延伸出嘅下降轨顶部，亦为上周低位24300水平附近。如大市再度重返下降轨之内，则进一步考验20日线即23741机会大增，而20日线不容再失，若再明显跌穿20日线，整个反弹浪或就此告一段落，而港股仍以一浪低于一浪姿态发展，或再回落至日线保力加道通底部寻找支持。

目前资金除偏好防守性较高的股份及金融股外，重磅科技股仍见资金在高位减持。除非本周港股能完成调整后，再重返50日线企稳，并进一步挑战100日线约25285及往上挑战250日线约25700水平，否则港股后市仍难乐观。

古天后