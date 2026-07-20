恒指半日升510点 阿里升逾5% 海力士ETF飙近两成 传美收紧AI权限 智谱逆市挫13% ｜港股午市

恒指今早高开272点后，升幅曾一度扩大至593点，高见25155点，中午报25072点，升510点或2.08%，成交额1,656.86亿元。科指半日升134点或2.91%，报4757点。

重磅科网股集体上升，阿里巴巴（9988）升5.15%，其推出新旗舰模型Qwen3.8 Max预览版，综合能力直逼Fable 5及Kimi 3；美团（3690）升3.77%；腾讯（700）升级发布具智能全栈方案，以及其ADP 4.0海外版上线，刺激股价升3.55%；京东（9618）升2.58%；小米（1810）升2.46%。

美伊冲突升级 中海油成最佳蓝筹

受美伊冲突进一步升级的影响，油气相关板块集体造好，中海油（883）半日升5.63%至24元，成表现最好蓝筹；中石油（857）升3.86%；中石化（386）升1.17%；山东墨龙（568）升11.72%。

晶片股受捧 华虹宏力升近半成

晶片股亦造好，华虹宏力（1347）升4.9%；中芯国际（981）升4.36%；澜起科技（6809）升3.84%；南方两倍做多海力士（7709）升19.38%；南方两倍做多三星电子（7747）升16.9%。

另外，有传美国收紧对前沿AI模型的存取权限控制，港股AI大模型双雄齐齐急挫，智谱（2513）股价半日跌13.01%至963元，失守1,000港元大关；MINIMAX（100）股价一度跌11.57%至191元，跌穿200港元关口，中午收报203.8元，跌5.65%。

个股方面，长飞光纤光缆（6869）升8.59%至141.6元，该公司预计未来一两年保偏光纤需求是10倍级、20倍级的增长 。

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美伊冲突持续升级，冲击能源市场，国际油价续高企，其中纽约期油今早曾升逾2.2%至84.36美元；布兰特期油亦曾升逾2.5%至90.31美元。金价则向下，现货金价今早曾跌0.2%至4,009美元，险守4,000美元大关。

亚太区股市方面，韩股上周五假期休市，今早一度冲高后回落 ，暂跌逾2%至6669点；焦点股SK海力士（韩：000660）暂跌0.9%；三星电子（韩：005930）亦跌约2.2%。日股今日则休市。港股方面，恒指今早高开272点，报24835点。有分析预计，港股本周走势会反复，于24000至25000点区间上落，市场焦点依次为韩国晶片股、中东局势，以及美国即将披露的制造业采购经理指数（PMI）。

阿里推Qwen3.8 Max预览版

重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）旗下通义千问发布旗舰模型Qwen3.8 Max预览版本，股价开市升3%；腾讯（700）升0.9%；美团（3690）升2.4%；小米（1810）升2.3%，京东（9618）亦升2.3%。其他蓝筹股中，百济神州（6160）升3.6%，信达生物（1801）升3.4%，为表现最佳蓝筹。

天数智芯发布GPU旗舰产品

个股消息中，天数智芯（9903）在2026世界人工智能大会（WAIC 2026）期间，发布新一代通用GPU旗舰产品天垓300；该股开市报519.5元，升4.9%。

长飞光纤料市场20倍级增长

此外，长飞光纤光缆（6869）执行董事兼总裁庄丹亦在WAIC 2026期间表示，现在保偏光纤市场非常火爆，预计未来一、两年需求是10倍级、20倍级的增长，公司与产业链伙伴将一起扩产；该股开市报138.3元，升6%。

信义光能发盈警

信义光能（968）发盈警，料截至6月底止中期纯利大幅减少至不超过5,000万元人民币或净亏损不超过5,000万人民币，去年同期则赚7.5亿人民币；该股开市报2.01元，无起跌。

佑驾创新拟斥最多2亿回购

佑驾创新（2431）拟不时在公开市场上回购公司H股，总金额不超过2亿元；该股开市报7.25元，无起跌。

结好每股溢价近18%提私有化

结好控股(（064）宣布主席兼创办人洪汉文拟将公司私有化，每股注销价2元，同时要约人将促使该集团派特别息每股2元，即每股可收代价共4元，较停牌前股价3.4元溢价17.6%；该股今早复牌报3.4元，无起跌。

郭思治：港股重上50天线有难度

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，恒指上周五走势逆转且跌穿50天线，预计港股本周走势会反复，于24000至25000点区间上落，惟中东局势紧张，国际油价再涨至80美元以上，认为港股重上50天线（24733点）有难度。他指出，环球投资气氛较为保守，而韩股SK海力士斩仓潮「不会1、2日」就结束，或令市场难以修复元气。

展望本周，美国将于周五公布PMI，宁德时代（3750）同日公布中期成绩表；另Google、Tesla、英特尔等美股业绩将会在本周陆续揭盅，有机会为人工智能（AI）热潮可否延续带来启示。

