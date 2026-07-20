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美股科技巨头放榜 Google Tesla打头阵｜一周前瞻

股市
更新时间：06:00 2026-07-20 HKT
发布时间：06:00 2026-07-20 HKT

环球股市上周尾段下挫，本周将迎来多家美股科技巨头发布财报，市场关注业界AI发展的资本回报指引；同时欧洲央行将议息。

欧央行料利率不变

欧央行将于本周四（23日）议息，市场预期今次会议将按兵不动，ING及瑞银分析师均预期欧洲央行将维持存款利率于2.25%不变，同时强调中东局势发展及其对通胀的影响，将是决策者在9月会议前作出决策的核心考虑因素。

金价方面，现货金上周频频失守4000美元大关。Kitco黄金调查显示，华尔街分析师已明显转向悲观，近八成预计金价继续下跌，不过部分机构认为，4000美元附近持续涌现的逢低吸纳买盘，意味黄金或正进入新一轮行情前的关键蓄势阶段。

美股科企放榜 大行忧AI投入高于现金流

美股方面，Google母企Alphabet（GOOG）、特斯拉（TSLA）、IBM集团（IBM）、德州仪器（TXN）将于7月22日美股盘后公布财报，英特尔（INTC）将于7月23日美股盘后发布。高盛报告强调，目前市场最关注的焦点是产业链上更广泛的企业，能否凭借AI需求实现获利兑现；微软、亚马逊、Google、Meta等超大规模云端运算商正以超越自身经营现金流的速度押注AI基础设施，能否带来足够的回报，已成为市场最关键的悬而未决的议题。

港股方面，宁德时代（3750）将于周五公布业绩；本周没有新股挂牌。

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