Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

月之暗面据报最快半年内登陆港股 「Kimi时刻」掀美科技股急跌

股市
更新时间：16:52 2026-07-18 HKT
发布时间：16:52 2026-07-18 HKT

据内媒报道，月之暗面已通知投资者调整公司架构，筹备来港IPO，最快可能6个月内就能完成港股上市。月之暗面周五（17日）凌晨发布AI大模型Kimi K3，总参数2.8万亿，为目前全球参数最大的开源模型，效能水平料达到甚至超越美国前沿AI企业Anthropic旗舰模型Claude Opus 4.8，引发周五美股科技股和晶片股下跌，以科技股为主的纳斯达克指数周五下跌1.4%

据报有研究人员测试Kimi K3模型，发现其以1679分超越Claude Fable 5、GPT-5.6 Sol，位居第一。Kimi K3在前端开发的全部7个分类排单中有6个排名第一，尤其在前端代码竞技场中，以76%的胜率超过Fable 5的63%、GPT-5.6 Sol的58%。

费城半导体指数一度挫5.7%

新推出的Kimi K3模型引发美股周五科技股和晶片股普遍受压，纳斯达克综合指数周五收市跌1.4%，费城半导体指数一度重挫5.7%，收市仍跌1.6%。有市场人士已将此次发布称为新的「Kimi时刻」，呼应中国初创公司DeepSeek去年取得突破后引发的市场冲击的「DeepSeek时刻」。

忧更多美企使用中国模型

彭博引述Union Bancaire Privee董事总经理Vey-Sern Ling表示，市场担心如果美国公司开始更多使用中国模型、减少使用Anthropic，「那么Anthropic的投资就会减少。这意味著这些美国公司会降低资本开支，最终晶片需求将受到影响。」他又指，自4月DeepSeek发布V4模型以来，此类担忧就已普遍存在，而K3的发布进一步加深了这些担忧。

月之暗面成立3年以来，已累计融资超370亿元人民币，是中国大模型赛道公开融资最多的创业公司。该公司已启动新一轮融资，投前估值上升至315亿美元。

相关文章：国产AI月之暗面Kimi K3面世 效能直逼Claude与GPT 成本仅1/3 一文看清中国AI最新模型

 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
6小时前
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
8小时前
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
2026-07-17 11:31 HKT
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
2026-07-17 17:10 HKT
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
11小时前
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
影视圈
7小时前
重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
嘉例川之汤有小童浸温泉失踪。かれい川の汤
01:39
鹿儿岛5岁童浸温泉失踪近1个月 终寻获遗体 父母当场泪崩
即时国际
8小时前
公屋市区派楼竟有「宿命循环」？ 两申请者惊人巧合互换一派二派 连中港岛九龙近50年旧楼｜Juicy叮
公屋市区派楼竟有「宿命循环」？ 两申请者惊人巧合互换一派二派 连中港岛九龙近50年旧楼｜Juicy叮
时事热话
6小时前