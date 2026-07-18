月之暗面据报最快半年内登陆港股 「Kimi时刻」掀美科技股急跌

据内媒报道，月之暗面已通知投资者调整公司架构，筹备来港IPO，最快可能6个月内就能完成港股上市。月之暗面周五（17日）凌晨发布AI大模型Kimi K3，总参数2.8万亿，为目前全球参数最大的开源模型，效能水平料达到甚至超越美国前沿AI企业Anthropic旗舰模型Claude Opus 4.8，引发周五美股科技股和晶片股下跌，以科技股为主的纳斯达克指数周五下跌1.4%

据报有研究人员测试Kimi K3模型，发现其以1679分超越Claude Fable 5、GPT-5.6 Sol，位居第一。Kimi K3在前端开发的全部7个分类排单中有6个排名第一，尤其在前端代码竞技场中，以76%的胜率超过Fable 5的63%、GPT-5.6 Sol的58%。

费城半导体指数一度挫5.7%

新推出的Kimi K3模型引发美股周五科技股和晶片股普遍受压，纳斯达克综合指数周五收市跌1.4%，费城半导体指数一度重挫5.7%，收市仍跌1.6%。有市场人士已将此次发布称为新的「Kimi时刻」，呼应中国初创公司DeepSeek去年取得突破后引发的市场冲击的「DeepSeek时刻」。

忧更多美企使用中国模型

彭博引述Union Bancaire Privee董事总经理Vey-Sern Ling表示，市场担心如果美国公司开始更多使用中国模型、减少使用Anthropic，「那么Anthropic的投资就会减少。这意味著这些美国公司会降低资本开支，最终晶片需求将受到影响。」他又指，自4月DeepSeek发布V4模型以来，此类担忧就已普遍存在，而K3的发布进一步加深了这些担忧。

月之暗面成立3年以来，已累计融资超370亿元人民币，是中国大模型赛道公开融资最多的创业公司。该公司已启动新一轮融资，投前估值上升至315亿美元。

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