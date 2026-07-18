港交所拓指数业务挑战恒指 科技100成分股达百只 分析料如同标普及纳指共存
发布时间：13:42 2026-07-18 HKT
随着首只追踪「香港交易所科技100指数」的ETF于上月26日正式挂牌上市，香港指数市场迎来全新格局。港交所（388）正积极向指数产品领域拓展，引发市场关注此举会否挑战恒生指数公司这个「指数老字号」的主导地位。市场分析，短期内港交所难以取代恒指公司，双方更可能走向如同美国标普500、纳指等多个主流指数并存的格局，共同推动香港指数市场「扩容」。
截至今年6月底，追踪恒生指数系列的相关产品已覆盖全球38个市场、19个交易所，被动式追踪产品的资产管理总值约1066亿美元，约8346亿元港元，而市场上首只亦是目前唯一一只追踪香港交易所科技100指数的交易所买卖基金为「易方达港交所科技100指数ETF」（3456），其最新资产管理总值约6.15亿元。
叶文瀚：为香港指数市场「扩容」
圣方济各大学创业培育中心副总监叶文瀚分析指出，港交所和恒指公司双方各有优势，短期内不会出现「取代」局面。 恒指公司的优势在于品牌历史悠久、市场认受性高，并已建立完整的ETF、衍生产品及国际投资者生态圈。港交所的优势则在于拥有交易平台、产品发行及市场推广能力，可更快将新指数与ETF、期货等产品结合，形成渠道协同效应。他预计香港市场将逐步走向「多个主流指数并存」的格局，整体而言，港交所发展指数业务，倾向视之为香港指数市场「扩容」，而不只是单纯的零和竞争，
然而，叶文瀚补充，若港交所未来将指数业务延伸至固定收益及大宗商品等跨资产类别，对恒指公司的影响将比单纯股票指数更深远。这代表港交所意在建立跨资产类别的指数平台，虽未必能取代恒指公司，但肯定会增加其竞争压力，将促使其加快产品创新，如发展更多主题、ESG及国际化产品。
陈志华：港交所研发实力有待提升
香港证券及期货专业总会会长陈志华则认为，港交所短期内或难以对恒指公司的市场主导地位构成挑战。他指出，恒指公司在香港营运已有几十年历史，旗下恒生指数系列已成为本地甚至是世界的一个市场指标，被众多本港强积金计划及海外基金采纳为产品基准。相较之下，港交所近年才开始涉足指数业务，目前相关资源仍相对有限，并据了解港交所内部尚未建立成熟的研发团队，甚至科技100指数亦需委托外部机构编制，显示其在指数领域的专业能力可能尚在起步阶段。
恒指公司称乐见 推动市场多元化
针对市场关注的竞争问题，恒生指数公司回应表示，乐见更多市场参与者推动指数市场多元化发展，将继续致力探索与不同行业伙伴的合作，以及积极与世界各地的产品发行商携手，构建完善的指数产品生态圈。并强调公司是区内领先的专业指数公司，管理超过2000条指数，旗下的指数备受国际认可，将会积极采用创新科技，以提升指数编制实力和保持行业领先优势。港交所首席资讯总监梁松光早前表示，指数业务不会与恒指公司构成直接竞争，而是透过设计不同指数迎合市场需求。
港交所科技100指数覆盖面胜科指
另外，港交所科技100指数于去年底推出，成分股达100只，覆盖面较仅有30只成分股的恒生科技指数更广。该指数并设有快速纳入机制，例如智谱（2513）、壁仞科技（6082）等近期已获快速纳入，以紧贴市场动态。陈志华表示，科技100指数虽涵盖100只成分股，但是指数编制不能简单「以量取质」，换言之编制指数的关键不在于成分股的数量，而在于权重分布与代表性，「若成分股普遍缺乏流动性和没有代表性，那么即使揾到100只成分股，指数亦难获得机构投资者或基金的青睐。」
港交所科技100指数成分股名单：
|股票代码
|公司名称
|比重
|700
|腾讯控股
|12.03%
|9988
|阿里巴巴-W
|9.76%
|3690
|美团-W
|7.43%
|1810
|小米集团-W
|7.37%
|981
|中芯国际
|7.20%
|1211
|比亚迪股份
|5.28%
|6160
|百济神州
|3.29%
|1347
|华虹半导体
|3.04%
|2269
|药明生物
|2.48%
|1801
|信达生物
|2.44%
|1024
|快手-W
|2.37%
|992
|联想集团
|2.32%
|6869
|长飞光纤光缆
|2.13%
|3750
|宁德时代
|1.76%
|1888
|建滔积层板
|1.58%
|522
|ASMPT
|1.48%
|9868
|小鹏汽车-W
|1.40%
|148
|建滔集团
|1.38%
|2359
|药明康德
|1.37%
|2015
|理想汽车-W
|1.12%
|1093
|石药集团
|1.10%
|9926
|康方生物
|0.99%
|1177
|中国生物制药
|0.85%
|2382
|舜宇光学科技
|0.85%
|020
|商汤-W
|0.79%
|9626
|哔哩哔哩-W
|0.76%
|9660
|地平线机器人-W
|0.75%
|3692
|翰森制药
|0.72%
|1530
|三生制药
|0.65%
|6618
|京东健康
|0.65%
|2018
|瑞声科技
|0.59%
|9880
|优必选
|0.57%
|1772
|赣锋锂业
|0.48%
|2228
|晶泰科技-P
|0.44%
|6990
|科伦博泰生物-B
|0.44%
|3888
|金山软件
|0.43%
|2577
|英诺赛科
|0.41%
|9863
|零跑汽车
|0.41%
|2268
|药明合联
|0.40%
|2513
|智谱
|0.36%
|241
|阿里健康
|0.36%
|763
|中兴通讯
|0.34%
|268
|金蝶国际
|0.34%
|2525
|禾赛科技-W
|0.33%
|285
|比亚迪电子
|0.31%
|780
|同程旅行
|0.30%
|9688
|再鼎医药
|0.29%
|2162
|康诺亚-B
|0.29%
|1548
|金斯瑞生物科技
|0.29%
|2367
|巨子生物
|0.25%
|867
|康哲药业
|0.25%
|2400
|心动公司
|0.24%
|1357
|美图公司
|0.24%
|3896
|金山云
|0.24%
|6088
|鸿腾精密
|0.24%
|1729
|汇聚科技
|0.23%
|9969
|诺诚健华
|0.21%
|1585
|雅迪控股
|0.21%
|1860
|汇量科技
|0.19%
|6060
|众安在线
|0.19%
|3933
|联邦制药
|0.19%
|552
|中国通信服务
|0.19%
|1797
|东方甄选
|0.18%
|9899
|网易云音乐
|0.18%
|6855
|亚盛医药-B
|0.18%
|9606
|映恩生物-B
|0.17%
|2252
|微创机器人-B
|0.16%
|303
|伟易达集团
|0.16%
|013
|和黄医药
|0.16%
|2096
|先声药业
|0.16%
|2357
|中航科工
|0.16%
|1066
|威高股份
|0.15%
|2196
|复星医药
|0.14%
|179
|德昌电机控股
|0.14%
|2498
|速腾聚创
|0.14%
|772
|阅文集团
|0.14%
|3320
|华润医药
|0.14%
|6682
|范式智能
|0.14%
|853
|微创医疗
|0.13%
|1952
|云顶新耀-B
|0.12%
|354
|中国软件国际
|0.12%
|1833
|平安好医生
|0.12%
|1415
|高伟电子
|0.12%
|2432
|越疆科技
|0.11%
|9903
|天数智芯
|0.11%
|6082
|壁仞科技
|0.11%
|2533
|黑芝麻智能
|0.11%
|512
|远大医药
|0.09%
|3738
|阜博集团
|0.08%
|1316
|耐世特
|0.08%
|9636
|九方智投控股
|0.08%
|2186
|绿叶制药
|0.07%
|460
|四环医药
|0.07%
|6699
|时代天使
|0.06%
|1686
|新意网集团
|0.05%
|2858
|易鑫集团
|0.05%
|2556
|迈富时
|0.05%
|2590
|极智嘉
|0.04%
|2643
|曹操出行
|0.04%
|1384
|滴普科技
|0.02%
|3677
|正力新能
|0.02%
|917
|趣致集团
|0.02%
|2617
|药捷安康
|0.01%
资料来源：港交所
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