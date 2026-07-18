港交所拓指数业务挑战恒指 科技100成分股达百只 分析料如同标普及纳指共存

随着首只追踪「香港交易所科技100指数」的ETF于上月26日正式挂牌上市，香港指数市场迎来全新格局。港交所（388）正积极向指数产品领域拓展，引发市场关注此举会否挑战恒生指数公司这个「指数老字号」的主导地位。市场分析，短期内港交所难以取代恒指公司，双方更可能走向如同美国标普500、纳指等多个主流指数并存的格局，共同推动香港指数市场「扩容」。

截至今年6月底，追踪恒生指数系列的相关产品已覆盖全球38个市场、19个交易所，被动式追踪产品的资产管理总值约1066亿美元，约8346亿元港元，而市场上首只亦是目前唯一一只追踪香港交易所科技100指数的交易所买卖基金为「易方达港交所科技100指数ETF」（3456），其最新资产管理总值约6.15亿元。

「易方达港交所科技100指数ETF」（3456）上月上市，最新资产管理总值约6.15亿元。

叶文瀚：为香港指数市场「扩容」

圣方济各大学创业培育中心副总监叶文瀚分析指出，港交所和恒指公司双方各有优势，短期内不会出现「取代」局面。 恒指公司的优势在于品牌历史悠久、市场认受性高，并已建立完整的ETF、衍生产品及国际投资者生态圈。港交所的优势则在于拥有交易平台、产品发行及市场推广能力，可更快将新指数与ETF、期货等产品结合，形成渠道协同效应。他预计香港市场将逐步走向「多个主流指数并存」的格局，整体而言，港交所发展指数业务，倾向视之为香港指数市场「扩容」，而不只是单纯的零和竞争，

然而，叶文瀚补充，若港交所未来将指数业务延伸至固定收益及大宗商品等跨资产类别，对恒指公司的影响将比单纯股票指数更深远。这代表港交所意在建立跨资产类别的指数平台，虽未必能取代恒指公司，但肯定会增加其竞争压力，将促使其加快产品创新，如发展更多主题、ESG及国际化产品。

陈志华：港交所研发实力有待提升

香港证券及期货专业总会会长陈志华则认为，港交所短期内或难以对恒指公司的市场主导地位构成挑战。他指出，恒指公司在香港营运已有几十年历史，旗下恒生指数系列已成为本地甚至是世界的一个市场指标，被众多本港强积金计划及海外基金采纳为产品基准。相较之下，港交所近年才开始涉足指数业务，目前相关资源仍相对有限，并据了解港交所内部尚未建立成熟的研发团队，甚至科技100指数亦需委托外部机构编制，显示其在指数领域的专业能力可能尚在起步阶段。

恒指公司称乐见 推动市场多元化

针对市场关注的竞争问题，恒生指数公司回应表示，乐见更多市场参与者推动指数市场多元化发展，将继续致力探索与不同行业伙伴的合作，以及积极与世界各地的产品发行商携手，构建完善的指数产品生态圈。并强调公司是区内领先的专业指数公司，管理超过2000条指数，旗下的指数备受国际认可，将会积极采用创新科技，以提升指数编制实力和保持行业领先优势。港交所首席资讯总监梁松光早前表示，指数业务不会与恒指公司构成直接竞争，而是透过设计不同指数迎合市场需求。

港交所首席资讯总监梁松光早前表示，指数业务不会与恒指公司构成直接竞争。

港交所科技100指数覆盖面胜科指

另外，港交所科技100指数于去年底推出，成分股达100只，覆盖面较仅有30只成分股的恒生科技指数更广。该指数并设有快速纳入机制，例如智谱（2513）、壁仞科技（6082）等近期已获快速纳入，以紧贴市场动态。陈志华表示，科技100指数虽涵盖100只成分股，但是指数编制不能简单「以量取质」，换言之编制指数的关键不在于成分股的数量，而在于权重分布与代表性，「若成分股普遍缺乏流动性和没有代表性，那么即使揾到100只成分股，指数亦难获得机构投资者或基金的青睐。」

港交所科技100指数成分股名单：

股票代码 公司名称 比重 700 腾讯控股 12.03% 9988 阿里巴巴-W 9.76% 3690 美团-W 7.43% 1810 小米集团-W 7.37% 981 中芯国际 7.20% 1211 比亚迪股份 5.28% 6160 百济神州 3.29% 1347 华虹半导体 3.04% 2269 药明生物 2.48% 1801 信达生物 2.44% 1024 快手-W 2.37% 992 联想集团 2.32% 6869 长飞光纤光缆 2.13% 3750 宁德时代 1.76% 1888 建滔积层板 1.58% 522 ASMPT 1.48% 9868 小鹏汽车-W 1.40% 148 建滔集团 1.38% 2359 药明康德 1.37% 2015 理想汽车-W 1.12% 1093 石药集团 1.10% 9926 康方生物 0.99% 1177 中国生物制药 0.85% 2382 舜宇光学科技 0.85% 020 商汤-W 0.79% 9626 哔哩哔哩-W 0.76% 9660 地平线机器人-W 0.75% 3692 翰森制药 0.72% 1530 三生制药 0.65% 6618 京东健康 0.65% 2018 瑞声科技 0.59% 9880 优必选 0.57% 1772 赣锋锂业 0.48% 2228 晶泰科技-P 0.44% 6990 科伦博泰生物-B 0.44% 3888 金山软件 0.43% 2577 英诺赛科 0.41% 9863 零跑汽车 0.41% 2268 药明合联 0.40% 2513 智谱 0.36% 241 阿里健康 0.36% 763 中兴通讯 0.34% 268 金蝶国际 0.34% 2525 禾赛科技-W 0.33% 285 比亚迪电子 0.31% 780 同程旅行 0.30% 9688 再鼎医药 0.29% 2162 康诺亚-B 0.29% 1548 金斯瑞生物科技 0.29% 2367 巨子生物 0.25% 867 康哲药业 0.25% 2400 心动公司 0.24% 1357 美图公司 0.24% 3896 金山云 0.24% 6088 鸿腾精密 0.24% 1729 汇聚科技 0.23% 9969 诺诚健华 0.21% 1585 雅迪控股 0.21% 1860 汇量科技 0.19% 6060 众安在线 0.19% 3933 联邦制药 0.19% 552 中国通信服务 0.19% 1797 东方甄选 0.18% 9899 网易云音乐 0.18% 6855 亚盛医药-B 0.18% 9606 映恩生物-B 0.17% 2252 微创机器人-B 0.16% 303 伟易达集团 0.16% 013 和黄医药 0.16% 2096 先声药业 0.16% 2357 中航科工 0.16% 1066 威高股份 0.15% 2196 复星医药 0.14% 179 德昌电机控股 0.14% 2498 速腾聚创 0.14% 772 阅文集团 0.14% 3320 华润医药 0.14% 6682 范式智能 0.14% 853 微创医疗 0.13% 1952 云顶新耀-B 0.12% 354 中国软件国际 0.12% 1833 平安好医生 0.12% 1415 高伟电子 0.12% 2432 越疆科技 0.11% 9903 天数智芯 0.11% 6082 壁仞科技 0.11% 2533 黑芝麻智能 0.11% 512 远大医药 0.09% 3738 阜博集团 0.08% 1316 耐世特 0.08% 9636 九方智投控股 0.08% 2186 绿叶制药 0.07% 460 四环医药 0.07% 6699 时代天使 0.06% 1686 新意网集团 0.05% 2858 易鑫集团 0.05% 2556 迈富时 0.05% 2590 极智嘉 0.04% 2643 曹操出行 0.04% 1384 滴普科技 0.02% 3677 正力新能 0.02% 917 趣致集团 0.02% 2617 药捷安康 0.01%

资料来源：港交所

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