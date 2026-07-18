中际旭创通过上市聆讯 料成港近7年最大新股

本港新股市场再迎巨无霸新股，英伟达供应商之一、A股市值逾1.2万亿元人民币的中际旭创已通过港交所上市聆讯，有望成为继2019年阿里巴巴以后，香港市场7年来最大规模的新股集资案；其竞争对手光模组制造商新易盛据报以保密形式申请来港上市。据外电报道，中国快时尚服饰销售平台希音（SHEIN）已通过上市聆讯，预计最快8月登陆港股。

中际旭创联席保荐人为高盛、中金公司、摩根士丹利及广发证券。据聆讯后资料集显示，该公司去年全年盈利115.8亿元人民币，按年增长1.16倍；今年首季盈利63.17亿元人民币，按年升2.74倍。据IFR报道，中际旭创最快月内来港启动上市前推介，集资规模有待拍板，惟由于公司股价表现强劲，预计集资额将达70亿至80亿美元（约546亿至624亿元）。

新易盛集资最多50亿美元

同样在A股上市的新易盛，据报来港集资40亿至50亿美元（折合约313亿至392亿元），随着人工智能算力需求上升，新易盛估值大幅飙升，虽然本月初以来股价下跌，但其深圳上市的A股股价在过去一年仍上涨近300%，市值超过千亿美元。早前有报道指该公司已聘请中信证券和摩根大通，据报摩根士丹利亦已加入承销团队。

SHEIN最快8月登陆港股

而备受瞩目的SHEIN曾计划在纽约和伦敦上市，但因监管审查而屡次受阻后，拟转战香港上市。路透引述知情人士表示，SHEIN已获得联交所上市委员会批准，而根据中证监上周发出的通知，SHEIN已获准发行不超过3.42亿股境外上市普通股，并在港交所上市。综合外媒早前报道，SHEIN预计最快8月登陆港股，目标估值逾400亿美元（约3120亿元），集资额料约20亿至30亿美元（约156亿至234亿元）之间。