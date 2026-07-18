Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中际旭创通过上市聆讯 料成港近7年最大新股

股市
更新时间：09:29 2026-07-18 HKT
发布时间：09:29 2026-07-18 HKT

本港新股市场再迎巨无霸新股，英伟达供应商之一、A股市值逾1.2万亿元人民币的中际旭创已通过港交所上市聆讯，有望成为继2019年阿里巴巴以后，香港市场7年来最大规模的新股集资案；其竞争对手光模组制造商新易盛据报以保密形式申请来港上市。据外电报道，中国快时尚服饰销售平台希音（SHEIN）已通过上市聆讯，预计最快8月登陆港股。

中际旭创联席保荐人为高盛、中金公司、摩根士丹利及广发证券。据聆讯后资料集显示，该公司去年全年盈利115.8亿元人民币，按年增长1.16倍；今年首季盈利63.17亿元人民币，按年升2.74倍。据IFR报道，中际旭创最快月内来港启动上市前推介，集资规模有待拍板，惟由于公司股价表现强劲，预计集资额将达70亿至80亿美元（约546亿至624亿元）。

新易盛集资最多50亿美元

同样在A股上市的新易盛，据报来港集资40亿至50亿美元（折合约313亿至392亿元），随着人工智能算力需求上升，新易盛估值大幅飙升，虽然本月初以来股价下跌，但其深圳上市的A股股价在过去一年仍上涨近300%，市值超过千亿美元。早前有报道指该公司已聘请中信证券和摩根大通，据报摩根士丹利亦已加入承销团队。

SHEIN最快8月登陆港股

而备受瞩目的SHEIN曾计划在纽约和伦敦上市，但因监管审查而屡次受阻后，拟转战香港上市。路透引述知情人士表示，SHEIN已获得联交所上市委员会批准，而根据中证监上周发出的通知，SHEIN已获准发行不超过3.42亿股境外上市普通股，并在港交所上市。综合外媒早前报道，SHEIN预计最快8月登陆港股，目标估值逾400亿美元（约3120亿元），集资额料约20亿至30亿美元（约156亿至234亿元）之间。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
16小时前
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
3小时前
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
影视圈
12小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
影视圈
12小时前
宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光
02:28
宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光
社会
15小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
20小时前
《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？
《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？
影视圈
11小时前
初级大人必学！保温杯茶渍忌用百洁布擦洗？即学用1神物去渍 用1个水温清洗效果最好
初级大人必学！保温杯茶渍忌用百洁布擦洗？即学用1神物去渍 用1个水温清洗效果最好
食用安全
2026-07-17 07:30 HKT