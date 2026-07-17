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美股三大指数齐跌 摩通指美国去杠杆进程将持续压制股市表现

股市
更新时间：21:32 2026-07-17 HKT
发布时间：21:32 2026-07-17 HKT

晶片股抛售潮加速蔓延，拖累大市气氛，道指报52025点，跌527点；标指7443点，跌90点；纳指25415点，跌466点或1.8%。

芯片内存股盘前走势波动，美光（MU）跌2.8%，SK海力士（SKHY）跌1.3%。Netflix因业绩指引逊于市场预期，股价急挫逾11%，进一步拖累科技板块气氛。 

油价或创4月以来最大单周升幅

中东地缘政治局势升温，油价本周逼近每桶86美元，或创下4月以来最大单周升幅。惟美国10年期国债孳息率仍回落至4.52厘，避险资金同时流入债市及黄金市场，金价则从11月低位反弹。

市场对AI热情降温

巴克莱策略师Venu Krishna表示，市场对AI资本支出的热情开始降温，但从股价表现来看，半导体板块仍然是表现强劲的板块，而软件板块依旧落后，这表明近期的资金轮动只是渐进式的，而非决定性的风格切换。

摩根大通全球市场策略团队在最新报告中指出，美国6月启动的投资者去杠杆进程仍在持续，杠杆股票ETF、期权市场和保证金帐户三个领域均存在进一步去杠杆的空间，这将在未来数月内持续压制股市表现。

Santander Asset Management欧洲策略主管Francisco Simón表示，短期内持有现金为「不俗选择」；而债券因油价上涨削弱其避险功能，吸引力下滑。他续指，财报季或成关键利好，若企业业绩稳健且估值在回调后更具吸引力，可望带动长期投资者回流。

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