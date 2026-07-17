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人民币缴付印花税及交易费刊宪 港交所：为人币柜台纳港股通铺路

股市
更新时间：14:49 2026-07-17 HKT
发布时间：14:49 2026-07-17 HKT

港交所（388）表示，欢迎政府于宪报刊登《2026年印花税（修订）（第2号）条例》，订明双柜台证券人民币柜台交易的印花税以人民币计算和缴付的安排。

为了向交易所参与者提供更简便一致的缴款机制，港交所将作出相应安排，支持交易所参与者以人民币缴付证监会交易征费、会财局交易征费、投资者赔偿征费（现暂停征收）及付予联交所的交易费（统称交易相关费用）。

便利全球投资者用人民币参与市场

港交所首席营运总监刘碧茵表示，法例是支持人民币作为证券市场交易货币的重要一步。透过统一人民币柜台交易的印花税及交易相关费用的缴付货币，希望能够便利全球投资者使用人民币参与市场，并为日后将人民币柜台纳入港股通铺路。港交所将继续与监管机构及市场参与者紧密合作，加强香港市场基础设施及拓展香港的人民币产品生态圈，推动人民币持续国际化的进程。

港交所表示，正与相关当局及市场持份者沟通并进行所需的系统升级，以支持以人民币缴付印花税及交易相关费用的程序。新安排须待政府刊发相关生效公告、取得相关监管批准及市场准备就绪后方可落实。有关营运安排及预期实施时间表等进一步详情，将适时公布。
 

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