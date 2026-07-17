跌市下的定心丸｜唐牛午市攻略

恒指强势多日，终于来一个调整，半日跌494点，收报24514点，但同10天线（24227点）仍有一段距离，用正常调整来形容，也正常不过吧。另边厢，韩国政府对存储产业链展开重大的反垄断突击调查，同步出手干预两倍杠杆ETF市场，推出不同监管措施，拖累AI概念股继续向下队，明显出现火烧连环船效应。在风眼中的澜起（6809），半日再跌8%，半新股王智谱（2513）失守批股价后，半日再急跌22%；大部份图表都明显穿位，宜忍手。

跌市强势板块，必数高息类产品，本栏最爱之一的电讯股，大部份都逆市造好，包括持货的香港电讯（6823）及中移动（941）。本栏维持原判，进攻还进攻，当要打守势波之时，避险股便会发挥稳定军心作用，可谓仓位上的定心丸，所以一定要有适量配置。不过，现阶段未有货的，则不建议高追，宁等risk on之时，相关板块回落，再分段吸纳也未迟。

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